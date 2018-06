Do adiamento até à chantagem final

Já todos percebemos a estratégia de António Costa em relação à Madeira. Primeiro teve que arranjar quem se dispusesse a ser o seu candidato à presidência do governo da Madeira. Depois de ter encontrado um discípulo bem disciplinado e cumpridor das ordens de Lisboa, António Costa passou a intensificar claramente a sua estratégia política até às próximas eleições regionais. A estratégia é clara: não resolver nenhum dos problemas da Madeira, que dependam de Lisboa, mesmo que para isso tenha que faltar constantemente à verdade. É isso que tem acontecido. António Costa começou por prometer “pagar metade do Hospital”. Não cumpriu. Mas voltou a prometer a mesma metade mais parte dos aparelhos necessários para o novo hospital. Aumentou a parada mas não adiantou nada. Quanto ao subsídio de mobilidade como quis enviar uma verba para ser gerida pelo governo da Madeira sem que o governo regional controle as variáveis que levam aos preços inaceitáveis praticados atualmente, Costa teve uma ideia mirabolante: dois em um. Desce (timidamente) a taxa de juros do empréstimo à República e o governo regional aceita um limite financeiro ao Princípio Constitucional da Continuidade Territorial. Duas medidas inaceitáveis, e que nada têm a ver uma com a outra, enviadas em pacote. A isto chama-se “chantagem”. Óbvio que o governo da Madeira não aceitou nenhuma das duas propostas muito menos em “pacote de chantagem”. Tudo isto é grave. É muito grave. Se esta estratégia de adiamento e chantagem viesse do Secretário Geral do PS em relação à Madeira já seria, por si só, grave. Só que se torna mais grave quando vem do primeiro-ministro do governo nacional. António Costa, sem qualquer sentido de Estado, olha para todos os madeirenses como se fossem todos militantes do PSD que devem ser castigados. Não tem a elevação e sentido de Estado de olhar para os madeirenses como portugueses que têm alguns problemas que só podem e devem ser resolvidos com o governo nacional. Soluções justas, legítimas e urgentes. Seja o valor dos juros. Sejam as dívidas do governo da República à Região. Seja a construção do novo Hospital. Tudo matérias mais que estudadas. Só que sempre adiadas. Faz parte da estratégia.