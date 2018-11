Democracias doentes!

A nossa indignação começa a atingir níveis que nos levam a colocar em causa os direitos mais fundamentais do ser humano e pelos quais, outrora, tanto lutámos por conquistar.

Já caí tantas vezes nessa “malha” e até defendi a pena de morte, a retirada de direitos e a total exclusão de certas pessoas.

Como é possível que tanta gente “esclarecida” caia nessa tentação? O que nos está a levar à falta de “bom senso”? E aqui me penitencio.

A resposta é óbvia, a meu ver: as instituições deixaram de funcionar; a justiça está cega; questiona-se a todo o tempo o que andam os políticos a fazer; a corrupção atingiu níveis que ultrapassam o preocupante; as pessoas deixaram de se sentir seguras; a impunidade é palavra de ordem; a maior parte da pessoas sobrevive num “mar de preocupações”; as prioridades parecem trocadas; ...

A verdade é só uma: o sistema falhou redondamente e ninguém quer fazer as reformas necessárias para que tudo comece a entrar nos eixos.

Vamos a exemplos práticos, usando casos mediáticos em Portugal:

- Abusadores sexuais de menores, de crianças, em certos casos com menos de 2 anos, saem em liberdade com pena suspensa, porque se “arrependeram” no julgamento ou são réus primários (existem estudos que sugerem que os pedófilos, quando apanhados, já cometeram ou voltarão a cometer este crime. Este crime, em Portugal, tem aumentado tendo em conta o claro clima de impunidade);

- Vítimas de violência doméstica, mortas, torturadas e obrigadas a fugir e esconderem-se com a ajuda das associações e do próprio Estado, enquanto os agressores saem em liberdade com pena suspensa por força da JUSTIÇA (em Portugal, o número de mulheres mortas aumenta, assim como as sequelas graves para as vítimas e filhos. Mais uma vez, a estatística mostra que as mulheres vítimas, que morreram ou foram gravemente agredidas, já tinham feito queixas contra os agressores);

- Membros de gangues violentos, que agrediram idosos usando, entre outros utensílios, um martelo, saem em liberdade apenas com termo de identidade e residência até ao julgamento;

- Políticos e administradores corruptos, que privaram o Estado e pessoas individualmente de milhões, em liberdade, após utilização das lacunas da lei para “fugir à verdade material dos factos”. Aqui o dinheiro faz efetiva diferença na justiça;

- Criminosos que saem todos os dias em liberdade, mesmo apanhados múltiplas vezes em flagrante delito, porque aqueles crimes, em particular, são considerados menores;

- Os direitos são usados pelos criminosos de forma hábil, o que lhes permite continuarem a prevaricar de forma “quase” impune;

- GNR preso e na miséria porque teve o azar de atingir mortalmente uma criança que se encontrava dentro de um carro, conduzido pelo pai que fugia às forças de segurança, pondo a população em perigo;

- Temos um Governo que atenta ao direito do uso pleno da propriedade privada, usando carga fiscal elevada, querendo à força que os proprietários de imóveis assumam o papel do Estado, no que concerne ao direito à habitação social e a preços condignos;

- Pessoas com manifestas incapacidades, cancro e doenças terminais, inexplicavelmente obrigadas a trabalhar por Juntas médicas estatais;

- Bombeiros gravemente feridos no exercício das suas funções, com consequências incapacitantes para a vida, com compensações ridiculamente baixas e insuficientes para fazerem face ao básico e ao seu dia-a-dia;

- e etc, etc, etc...

Agora, imaginem tudo isto aqui descrito, cuja gravidade é mil vezes maior, o desespero pela mudança e um sentimento de revolta e angústia profunda que é partilhado por mais de 40 milhões de pessoas e onde politicamente não existem grandes alternativas. Pois... assim se elege democraticamente um Bolsonaro, democraticamente vemos crescer a extrema-direita na Europa e facilmente esquecemos que um Hitler, outrora, também começou assim.

Acreditem, tirando o discurso de ódio misógino, racista e de defesa da tortura, 90% defende no seu íntimo muito do resto que Bolsonaro defende, no que concerne ao combate ao crime e à corrupção. “Bandido bom é bandido morto”. Vou mais longe, dizendo que se Bolsonaro não tivesse “pecado” atacando mulheres, homossexuais, indígenas e com ideias de ataque à Amazónia e ao meio ambiente, a votação teria sido bem maior.

Se Portugal não quer um Bolsonaro, tem de rapidamente começar a pensar numa verdadeira revolução social e civilizacional. A Democracia atual está doente, as instituições “falidas” e os políticos desacreditados. Ponto!