Defeitos de Obra: o “mito” dos 5 anos!

É verdade que, abstractamente, ao dono de obra, ou adquirente, de imóvel de longa duração é concedida uma garantia de 5 anos.

Mas cuidado!

O regime apresenta várias “nuances” que poderão trazer alterações significativas.

Desde logo, há que atentar ao facto de que, se for considerado consumidor, ou seja, se lhe foram prestados serviços destinados a uso não profissional por pessoa que exerça, com carácter profissional, uma actividade económica que visa a obtenção de benefícios, existe um regime específico para si, ao abrigo do DL nº 67/2003, de 8/4, actualizado pelo DL 84/2008, de 21/5.

Se for um dono de obra ou adquirente que não se enquadra neste conceito de consumidor, terá a proteção que lhe é conferida através do Código Civil, nos seus artigos 916º e seguintes ou 1225º e seguintes.

A verdade é que, para além do referenciado prazo de 5 anos de garantia, existe uma panóplia de outros importantes prazos de caducidade a que deve atentar e que fazem toda a diferença. O dies a quo do conhecimento do defeito é determinante para o início da contagem de um outro prazo: o da denúncia do defeito. Esta funciona como o acto do credor que certifica e comunica ao devedor o seu incumprimento ou cumprimento defeituoso. O seu prazo é de um ano.

Depois, após a denúncia junto do empreiteiro e/ou vendedor, assiste-lhe um outro prazo para intentar a correspondente acção judicial. Para os consumidores 3 anos, para os restantes 1 ano ou 6 meses – dependendo se pretende fazer valer os seus direitos contra o empreiteiro e/ou vendedor.

O que quer tudo isto dizer? Imagine que o defeito da obra surge, por exemplo, 6 meses após a sua recepção. Terá, como se viu, um ano para a sua denúncia. E, após isso, 3 anos ou 1 ano ou 6 meses para intentar a competente acção judicial. Querendo isto dizer que se colocam os seguintes quadros: 6meses+1ano+3anos ou 6 meses+1 ano+1ano ou 6 meses+1ano+6meses. Em todos eles, o prazo final para reivindicação dos seus direitos expira antes dos famosos 5 anos. Diametralmente oposta pode ser a situação em que detecta o defeito no final do prazo dos 5 anos. Se for dono de obra ou adquirente consumidor, a denúncia pode estender-se para além do aludido prazo de 5 anos – contando, sempre, um ano a partir do conhecimento do defeito, 5 anos + 1 ano, pelo que poderá denunciar o defeito até ao limite dos 6 anos, denúncia a que acrescerá o prazo de 3 anos para intentar a acção judicial. Assim, em casos limite, poderemos estar face ao seguinte: 5 anos + 1 ano + 3 anos. Já se for não consumidor, à partida, o prazo dos 5 anos não poderá ser ultrapassado.

Nada como analisar o caso concreto e todas as suas premissas!

Cuidado com os “mitos”!