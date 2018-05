1. Organizar. Reorganizar. Desenhar, linha à linha, a tapeçaria da 2ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal, de 21 a 24 de junho. Ultimar a lista dos participantes e as mesas dos diálogos literários. Cuidar para que haja essência exegética do tema “literatura-mundo”, muito para além da espuma dos dias e do foguetório convivial. E, no lastro de João Cabral de Melo Neto, “à vertigem, geometria/decimais à emoção/ e ao susto, peso e medida”. Inscrever Cabo Verde na rede desta reflexão e deste debate, voo alto, sem que nos retire os pés do chão.

2. É a memória (boa ou má), mau grado flores da retórica e do fugaz, que nos lega a resiliência crítica. Dir-se-ia legar até a “pedra cabralista” do aprender, aprender sempre; do imperioso pensar com as nossas próprias cabeças. De Luís de Camões, o lema: “É fraqueza desistir-se da cousa começada.” Prefere-se olhar a estrada pelo retrovisor, quando se vai acelerado e, sobretudo, quando se faz ultrapassagens.

3. Ainda sobre “Itinerários de Amílcar Cabral” (Rosa de Porcelana Editora), dizer que é um livro dos postais enviados por Amílcar Cabral a dar conta das suas andanças pelo mundo, nos anos 60 e 70, em prol da luta de libertação anticolonial. António Guterres, que assina o prefácio, escreve que “Cabral considerava-se a si próprio um soldado da ONU”, uma obra também com textos de Jorge Carlos Fonseca, de José Maria Neves e contextos de Aurora Almada. Para todos nós, este livro não deixa de ser uma relíquia histórica, com muitos factos inéditos (...) e muita escrita elegante deste grande líder, de cujo ‘outro lado’ (de todo instigante e surpreendente) se impõe saber mais. O 1º lançamento deste livro integra-se na comemoração do 48º aniversário da audiência que o Papa Paulo VI concedeu a Amílcar Cabral, António Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, a 1 de julho de 1970.

4.Que se alcance o potencial de cada país e do continente africano como um todo; seja o devir, tarefa deste presente, o instaurar efetivo e sem tibieza da soberania, democracia e desenvolvimento. Que se realize o ideário da União Africana, casando a unidade na diversidade e a coesão na pluralidade, em promoção das liberdades, da qualidade de vida e do acesso à riqueza e aos direitos para todos os africanos e seus descendentes irradiados no planeta. Que não se remoa só por exorcismo e catarse os traumas do passado, mas se oriente conscientemente no haver futuro. Por uma África (continental, insular e diaspórica), plataforma de um Novo Humanismo. Impõe-se repensar a sua transformação estrutural e transpor o além do além, como sentenciou o poeta senegalês Birago Diop: “Nós vamos pelas sendas / Pelas sendas e pelas estradas / Para além do mar e mais além, mais longe ainda / Para além do mar e para além do além”. Sejamos capazes de provocar rupturas com as clientelas instaladas e de participar ainda (analítica e criticamente) na História. Go Africa!

Que se alcance o potencial de cada país e do continente africano como um todo; seja o devir, tarefa deste presente, o instaurar efetivo e sem tibieza da soberania, democracia e desenvolvimento. Que se realize o ideário da União Africana, casando a unidade na diversidade e a coesão na pluralidade, em promoção das liberdades, da qualidade de vida e do acesso à riqueza e aos direitos para todos os africanos e seus descendentes irradiados no planeta. Que não se remoa só por exorcismo e catarse os traumas do passado, mas se oriente conscientemente no haver futuro. Por uma África (continental, insular e diaspórica), plataforma de um Novo Humanismo. Impõe-se repensar a sua transformação estrutural e transpor o além do além, como sentenciou o poeta senegalês Birago Diop: “Nós vamos pelas sendas / Pelas sendas e pelas estradas / Para além do mar e mais além, mais longe ainda / Para além do mar e para além do além”. Sejamos capazes de provocar rupturas com as clientelas instaladas e de participar ainda (analítica e criticamente) na História. Go Africa!