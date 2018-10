“Era bom que se visse ao espelho antes de falar”, é uma resposta muito popular a quem faz uma crítica, um reparo, uma exigência ...

De uma forma muito sucinta podemos, por exemplo, dizer que tanto se pode tratar de uma resposta maliciosa que pretende desviar as atenções para quem fez a “crítica” com o objetivo de atenuar ou mesmo eliminar a sua análise e discussão ou, pelo contrário, ser um comentário justo que pretende realçar a falta de credibilidade de quem “critica” como primeira linha de defesa contra as alegações que são feitas. Isto sem esquecer que mesmo pessoas sem credibilidade podem ter, pontualmente, razão no que alegam ...

Por vezes não é fácil discernir quem tem razão, mais a mais quando o “ruído” que é criado se costuma sobrepor ao conteúdo da “crítica” ou da exigência que é feita.

Ora, tudo isto é agravado porque estamos muito longe de ter uma Cultura de Exigência na maior parte dos âmbitos e vertentes da nossa vida pessoal, social, profissional...

Obviamente que se não formos exigentes connosco, não quer dizer que o não possamos ser com os outros, nomeadamente com aqueles que assumem cargos e funções com influência direta e indireta na regulação da nossa vida pessoal e coletiva. Contudo, aqueles que reconhecidamente são exigentes consigo próprios, têm maior credibilidade e, consequentemente, são “ouvidos com mais atenção” quando fazem “críticas” e reivindicam que os outros também sejam exigentes ao nível da sua esfera de competência.

A título de exemplo, quando se exigem mais e melhores recursos humanos e materiais, melhores retribuições em função do trabalho que é realizado, etc., certamente que existirão maiores probabilidades de ter sucesso se se conseguir demonstrar que as condições disponíveis estão exploradas na sua plenitude e que a produtividade não é retribuída de forma justa (e não nos estamos só a referir às contrapartidas financeiras diretas).

Por outro lado, não nos devemos esquecer que, muitas vezes, para que no futuro não existam roturas e constrangimentos impeditivos do desenvolvimento, há decisões que têm de ser tomadas ainda antes das condições existentes estarem plenamente exploradas e rentabilizadas. Isto tem uma importância acrescida quando se tratam de “áreas estruturantes” e quando se pretende apostar na excelência do produto (seja ele qual for), pois a esse nível temos de ser nós próprios a superarmo-nos e a tornar os nossos produtos obsoletos. Se não o fizermos outros fá-lo-ão e, depois, os custos para nos mantermos na vanguarda ou mesmo simplesmente “à tona de água”, podem ser demasiado elevados... A este respeito os exemplos abundam, basta pensar nas causas de muitas das disfuncionalidades que hoje vivemos ...

Ao nível Educativo (na escola, no clube, na família...) é fundamental que exista ou se desenvolva uma verdadeira Cultura de Exigência. Não no que respeita às “tabelas classificativas” das notas escolares, dos resultados desportivos, etc., mas sim para que cada um explore ao máximo as suas capacidades e potencialidades, independentemente das classificações que obtenha em determinada fase do desenvolvimento pessoal.

Todos têm capacidades e potencialidades que podem e devem ser desenvolvidas e reconhecidas. Contudo, sabemos que não é uma tarefa fácil porque, apesar de algumas tentativas institucionais e de alguns profissionais remarem “contra a maré”, o sistema educativo e o sistema desportivo continuam, fundamentalmente, a apostar no curto prazo e a “castrar a individualidade”.

O processo de mudança não se efetiva se não formos mais exigentes a todos os níveis, começando ou reforçando a exigência com o nosso trabalho, nas relações familiares e sociais, nas interações com as instituições ... Mas temos de ter a noção que o nível de exigência tem de ser adequado àquilo que é possível e ser doseado no tempo e no espaço. Uma coisa é o que seria ideal, outra é o que é possível e exigível que se faça e aconteça.

Para além do mais, também temos de nos questionar que custos estamos dispostos a assumir para que exista mudança... Não basta exigir ...