Crimes contra o litoral

O litoral da Região Autónoma da Madeira está sujeito a mandos e a desmandos que envergonham a democracia e descredibilizam a governação nesta Autonomia.

Uma vez mais, devido à ausência de uma estratégia regional para o litoral e pela gravíssima e imperdoável falta de ordenamento da orla costeira, assistimos a inúmeros casos de destruição - com elevadíssimos encargos para o erário público - em equipamentos e infraestruturas instaladas na orla costeira.

Como se já não fossem suficientes os erros até agora cometidos, os governantes tencionam prolongar a asneira. Os crimes políticos contra o litoral, ao que tudo indica, tendem a continuar. O “serial killer” do litoral não está ainda saciado.

Veja-se o litoral do Funchal ou o já anunciado para a orla costeira do Portinho, no Caniço, ou a frente mar de São Vicente, onde a Governação se prepara para esbanjar milhões de euros para desfigurar, mar adentro, mais um segmento do litoral.

Não podemos permitir que, o litoral continue a ser usurpado e atolar-se água abaixo, por ganância e desatino ao sabor dos interesses de amigalhaços dos governantes e senhorios do regime.

O litoral desta Região insular é demasiado importante para que continue a ser gerido ao sabor dos persistentes vícios de ocupação e uso.

É neste quadro que se colocam deveres urgentes de mobilização da cidadania e de responsabilidade política. Ainda estamos a tempo de garantir compromissos quanto a medidas de salvaguarda ambiental da frente mar, do mar e da orla costeira.