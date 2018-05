Corrupção, impossível debelar

É um maldito flagelo cada vez mais entranhado no ser humano. São casos sobre casos que todos os dias aparecem na nossa sociedade, quer naqueles que lidam com milhões, quer os que mexem em tostões.

Quer a classe política quer a sociedade civil estão a dar ênfase a uma frase de José Saramago que eu, até agora, considerava demasiado forte; “Portugal não tem partidos de direita, de esquerda, de nada, tem um bando de salafrários que se reúnem para roubar juntos” infelizmente é isso que se vê na nossa sociedade. Parece um vírus que cada dia alastra mais já que todos os dias somos assolados com notícias que nos deixam, estupefactos, defraudados e cheios de raiva porque os grandes corruptos passam impune com o agravante de os poucos que são condenados pelos tribunais continuam à solta ou, quando muito, com uma pulseira eletrónica no conforto de uma casa luxuosa talvez comprada com dinheiro das falcatruas. Senhores deputados nas assembleias legislativa querem acabar com esta vergonha ou não? Se sim, então está nas vossas mãos legislar leis mais transparentes, mais severas e mais punitivas se, para isso, tiverem dignidade e coragem.

Como é que certos detentores de cargos públicos entram para os cargos com uma mão à frente, outra atrás e saem de lá com chorudas contas bancárias? Sabendo que os detentores de cargos públicos são obrigados a preencher uma declaração de rendimentos quando entram para a política, então porque não são confrontados com a riqueza que adquiriram? Parece que a ninguém interessa saber como foi que enriqueceram! O que é feito da lei de incompatibilidades de cargos público que há muitos anos circulam nos corredores do poder, que se fala no abstrato mas ninguém, nem os senhores deputados da A.R., tem pressa em implementa-la? Estou convicto que se houvesse um controlo apertado sobre os políticos quase ninguém quereria ingressar na política. A política é uma causa nobre e tal como um soldado faz o juramento de defender o seu pais, os governantes juram cumprir com lealdade a missão que lhes é confiada, mas alguma vez são confrontados com esse juramento?

Este pobre país jamais poderá aliviar a pesada carga fiscal porque o Governo é chamado a pagar a falência dos Bancos como BPN , BCP, BES, Banif ou Novo Banco. Isto sem falar no dinheiro dos depositantes que também se esfuma. Como é que Portugal sendo um pequeno e pobre país, tem capacidade para pagar os calotes da Banca que custou aos contribuintes 17 mil milhões em apenas 7 anos? Já Imaginaram, 17mil milhões a dividir por 10 milhões de portugueses? Se os zeros não me confundem parece-me que rondaria 1,7 milhões por cada português. Estaríamos todos ricos! Isto é, se não se cometesse a asneira de depositar em bancos portugueses!

A promiscuidade entre a Banca, clubes de futebol a quem o fisco perdoa a dívida, e grandes grupos financeiros, assemelha-se a um terramoto com um epicentro localizado algures no centro do Mundo cuja lava vai cobrindo tudo em seu redor até reduzir tudo a cinzas.

Senhor Primeiro Ministro, Senhor Presidente da República dada a vossa boa relação, uma conjuntura difícil de conseguir em política, a vossa prioridade tem que ser o combate à corrupção mesmo que dessa luta saiam chamuscados, mas ficarão para a história como os líderes de um pequeno país que tiveram a coragem e a ousadia de começar a combater aos grandes lobbyes. Ou se trava agora esta praga ou será demasiado tarde e as consequências serão devastadoras.

Tomemos como exemplo o caso de corrupção que envolve o ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente e ex-presidente da Sonagol, arguido da operação “Fizz”, cujo processo conseguiu azedar a boa relação de dois países irmãos, Portugal e Angola, e teremos uma pequena amostra de quão perversos são esses malefícios.

A corrupção é um cancro que já está enraizado na sociedade e manifesta-se através do negócio das armas, da droga, da lavagem de dinheiro, do suborno e até num negócio ainda mais perverso, o comércio de órgãos humanos. Esses agentes repugnáveis e sem escrúpulos mentem e confundem a mente das pessoas, pois tudo serve para açambarcar dinheiro sujo.

Os factos são inegáveis e públicos mas nunca ninguém é culpado. Mesmo depois de julgados em tribunal, juram ser tão inocentes como quando vieram ao mundo e foram condenados injustamente.

PS: Hoje assiste-se a muitas greves até por motivos fúteis, porque não começar a fazer greves reivindicando o fim da corrupção?