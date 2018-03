Correlação e causalidade

Numa sociedade onde somos formatados e condicionados a olhar para a árvore e a esquecer a floresta, não é de estranhar que o sentido crítico seja também parcelar e muito centrado “no umbigo” de cada um. Ou seja, na maioria das vezes, só nos indignamos e reivindicamos quando nos “toca a fava”. Quando pensamos que não nos afeta, normalmente ou viramos a cara para o outro lado ou esboçamos uma indignação inconsequente...

Contudo, muito daquilo que julgamos que não nos afeta é o que está na origem ou pelo menos está correlacionado com as disfuncionalidades que “o nosso umbigo” consegue percecionar e com os constrangimentos a que estamos sujeitos no dia a dia (influenciando direta ou indiretamente a nossa qualidade de vida...).

Tomamos a liberdade de lhe propor um desafio. Elabore duas listas: 1- Uma com “algumas das coisas” que afetam diretamente a sua vida e deveriam ser resolvidas, por exemplo, a falta de condições de algumas escolas, hospitais, centros de saúde, tribunais, prisões, estradas e vias férreas, os baixos salários, a precariedade e a falta de progressão na carreira, a insegurança que se verifica em algumas zonas e contextos, as listas de espera na saúde, a morosidade da justiça, a incerteza fiscal, a falta de transparência de alguns concursos, ... 2- Outra lista com “algumas coisas” que “tem dificuldade em compreender” como foram permitidas, por exemplo, a construção de autênticos elefantes brancos, algumas parcerias público privadas ruinosas para o estado e blindadas à renegociação, o desaproveitamento e a utilização negligente ou dolosa de fundos europeus, planos estratégicos e planos diretores feitos por encomenda, instituições financeiras privadas com gestão ruinosa que agora todos estamos a pagar, ...

De seguida, tente associar (com dados concretos) cada um dos itens das duas listas, procurando perceber se alguns dos pontos da segunda lista são a causa de alguns dos pontos que carecem de ser resolvidos na primeira lista, ou se pelo menos existirá alguma correlação entre eles.

Se for uma associação intuitiva e genérica é uma tarefa relativamente simples, porém já se torna um pouco mais complicada se quisermos ter uma associação mais robusta, isto porque não fomos treinados (do ensino básico ao universitário) a levantar hipóteses, pesquisar, experimentar, associar, montar estratégias, etc. Antes pelo contrário, fomos condicionados e muitas vezes até obrigados a não o fazer... e depois ainda há quem se surpreenda com a passividade e a falta de iniciativa que, muitas vezes, parece grassar na nossa sociedade.

A este respeito talvez conheçam aquele episódio, alegadamente verídico, que se terá passado numa aldeia do nosso país, quando um reformado inglês que vivia em Portugal há alguns anos ao perceber que um grupo de jovens adultos passava os dias “à porta do café”, conformados com a falta de oportunidades, lhes terá dito: “não percebo como é que vocês passam aqui os dias, pois são descendentes daqueles que há alguns séculos se aventuraram por ‘mares nunca antes navegados’ e daqueles que há alguns anos, com uma mala de cartão na mão e os filhos ao colo, atravessaram fronteiras à procura de oportunidades”. A resposta dada por um dos presentes terá sido rápida: “está enganado, nós não somos descendentes dos que partiram, mas sim dos que ficaram”.

Certamente que o sistema educativo não é a fonte de todos os males nem a solução para todos os problemas mas, como meio privilegiado de desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, deve promover o domínio de um conjunto de metodologias e instrumentos que permitam perceber o mundo que nos rodeia e intervir de forma rentável, sem fatalismos culturais nem triunfalismos primários.

Tentar ver para além da poeira e do ruído com que, propositadamente, somos presenteados diariamente (a título de exemplo atente-se às figuras patéticas que pessoas, à partida tidas por inteligentes, nos brindam em alguns programas televisivos sobre futebol), mais que um dever, é uma obrigação. É que identificar e compreender as causas dos problemas e perceber algumas correlações pode ser meio caminho para os resolver e, no futuro, não se permitir que se cometam impunemente os mesmos erros (muitos deles para proveito próprio).