Contra factos não há argumentos

A propósito do acontecimento tão falado que envolve o Cristiano Ronaldo, importa refletir em alguns conceitos que análises rápidas, enquadradas em contextos muito específicos, induzem em erro e transmitem mensagens, sobretudo aos mais jovens, desfocadas da realidade.

Perante a lei não existem pessoas impunes, independentemente do valor que representam na sociedade e na comunidade a que pertencem. Crime é crime desde que assim considerado pelos órgãos da justiça. Para isso existem os tribunais.

Os meios de comunicação e as redes socias facilitam a organização de um “tribunal comunitário” que antecipa a justiça comentando, julgando e condenando os protagonistas da noticias mais apelativas. A simples opinião torna-se rapidamente uma verdade absoluta e num ápice já se formaram grupos de oposição/confronto que tentam através da argumentação fácil fazer valer as suas ideias. De repente, a frase “eu acho que” introduz horas e horas de dissertação sobre aquilo que cada um acha, imagina e idealiza que aconteceu.

Sendo que este acontecimento nos transporta para uma questão muito sensível e devidamente explorada no movimento “me too” é fácil assistirmos a posições extremadas de ataque e defesa de ambos os protagonistas que desvirtuam a mensagem de respeito pela condição feminina permitindo, pela sua inconsistência, argumentos frágeis com abertura a más interpretações.

Aos mais jovens o que de mais importante interessa esclarecer é que apesar de um não significar uma recusa, que tem que ser respeitada em todos os contextos, importa ter a noção clara do sentido de responsabilidade que deve estar presente em qualquer vontade, decisão ou ato independentemente do género.

Ainda que pareça estranho, esperar que em determinados contextos de efeito vertiginoso, com ou sem recurso a substâncias psicoativas, se pense antes de agir, é fundamental que se desenvolva essa capacidade. Não são necessárias grandes dissertações teóricas, nem especulações que cortem o prazer do momento, basta o mínimo: até onde quero e me sinto preparado para ir? Quais os riscos e as consequências.? Treinar o pensamento para estar alerta. O sentido da responsabilidade não tem género nem idade é universal.

Este deve ser o grande objetivo dos educadores. A família e a escola são os principais orientadores e promotores de uma forma mais saudável de enfrentar os desafios. A família precisa de orientação, suporte e segurança; a escola precisa de mudar, urgentemente. Contra factos não há argumentos.