Choque económico VI:

No último artigo desta série comprometi-me a responder a várias questões sobre a chamada “operação maravilhosa”, nas palavras do Antonoaldo, apresentando soluções específicas para a complexa mobilidade aérea.

Comecemos pelo início. O pagamento pelo madeirense e porto-santense de apenas da parte relativa ao custo de residente, cerca de 80 euros, parece surgir como uma solução boa e perfeita, contudo tem vários problemas, talvez inultrapassáveis: as companhias rejeitam liminarmente (TAP e Easy Jet já o afirmaram) pelo que um mercado sem operadores resulta num grave entrave, incompatível com a própria solução, e, não menos relevante, se ainda assim houvessem operadores disponíveis, esta alteração estrutural ao modelo vigente faria subir muito o preço médio das tarifas no mercado, prejudicando seriamente o turismo. Aliás, aproveito assim para responder à pergunta da média dos preços apresentado pelo Presidente da TAP que escandalizou muita gente . O valor é correcto mas oculta os dados que nos interessam. Ou seja: a média do preço dos bilhetes vendidos aos residentes. Esses não constam das contas da TAP, nem das declarações do seu Presidente, mas estão no relatório da ANAC de 2017 que concluiu que a média da maior parte das viagens de residentes (apenas uma ida ou uma vinda) varia entre 160 e 206 euros. Na prática, quase o dobro da média apresentada pelo Antonoaldo. A estatística é tramada mas tendo em conta as características da audição que pretendia uma avaliação mais profunda das consequências da operação Madeira para os residentes, não era esperado esta manipulação de alguém que tem a responsabilidade de defender uma companhia pública. É verdade que houve quem acusasse alguns deputados de impreparados mas essa(s) também já elogiou desbragadamente políticos que estão mais próximos do Antonoaldo que dos madeirenses. Mas, para o efeito, isto não é relevante, sublinha apenas o rol da imensa “credibilidade” de algumas opiniões...

Mas, voltando ao tema, uma das minhas primeiras conclusões é que considero ser mais avisado a manutenção das negociações entre governos, de modo a esgotar as soluções, envolvendo, por exemplo, um benchmarking sério e profundo de modo a escolher a melhor opção, sendo certo que não abdico de defender a regionalização da implementação do modelo. Isto quer dizer que julgo muito importante que sejam as Regiões a implementar as soluções, sem dependerem de Governos da República!

De resto, a evoluir para uma outra solução que não a que está em vigor, sou de opinião que um modelo semelhante ao das Canárias deve ser equacionado mas a sua eficácia implica, também, ultrapassar um problema central que, aliás, emerge na situação actual: como garantir a concorrência efectiva num mercado com pouca escala? Só há uma resposta. Atrair mais companhias para aproveitar o crescimento da procura. Mas a solução associada a uma percentagem tem mais vantagens orçamentais e para o turismo. Sem concorrência não terá tantas para os residentes, se não existir concorrência. Por isso, defendo, com convicção, que os governos devem terminar a negociação e apresentar alternativas, numa análise transparente de prós e contras para turismo, contribuintes e residentes.

Mas há mais respostas a dar. A Continuidade Territorial não se negoceia nem se estabelecem limites e deve ser sempre financiado pelo Estado. Os madeirenses e porto-santenses não devem estar sujeitos a tarifas que reflectem discriminação de horário ou preço. Por outro lado, a liberalização permitiu baixar preços em geral e alavancar a procura no turismo mas persistem problemas nos períodos de pico da procura e dificuldades de concorrência. Neste contexto, o sector mais frágil são os estudantes e os doentes. Para esses (7 mil num universo superior a 100 mil) poderia existir uma contratualização à parte enquanto a concorrência não fizer o seu caminho baixando preços e aumentando qualidade. Não defendo por isso a reversão para o modelo público porque em qualquer dos modelos ficamos sempre melhor do que no passado.

Mas há ainda questões a resolver na mobilidade aérea e considero que devem ser incluídas numa eventual solução final. As condições operacionais do aeroporto, a necessidade de formação específica dos pilotos para aterrar na Madeira e as taxas aeroportuárias. São questões que devem estar incluídas numa solução global porque um e outro caso são entraves complexos à Continuidade Territorial e até ao sucesso dos modelos de mobilidade. Deve caber ao Estado assegurar estas matérias. Como? Primeiro co-financiando e construindo, numa lógica público privada, a solução para a existência de um plano formal de contingência em caso de mau tempo. Julgo evidente que para esta matéria o aeroporto do Porto Santo pode ser essa porta alternativa. Para isso é indispensável investimentos na infra-estrutura aeroportuária do Porto Santo e os meios adequados (transporte marítimo ) para assegurar uma ligação marítima rápida e segura à Madeira. Quanto à certificação dos pilotos, sendo uma exigência específica, deve ser o Estado ajudar a diminuir a influência deste entrave, sobretudo pelo impacto negativo que provoca na atracção de novas companhias e na competitividade do aeroporto. Finalmente, mas não menos importante, a venda da ANAM à Vinci tinha um pressuposto que não tem sido cumprido: a redução das taxas aeroportuárias de modo a se fixarem em valores médios dos aeroportos nacionais. Há um problema que tem de ser resolvido: as taxas têm subido no aeroporto de Lisboa fazendo subir a média e impedindo que essa convergência provoque a redução comprometida.