Chegar, ver e... voltar!

Estive há pouco tempo em Granada, uma cidade do sul de Espanha deveras interessante, com algumas atracções turísticas muito visitadas e também muito bem exploradas. O símbolo da região e também da cidade é a romã, um fruto aliás muito conhecido na nossa ilha ... e ao mesmo tempo, esta palavra em espanhol, significa o nome exacto da cidade e da província - Granada. Então, a minha principal surpresa foi encontrar nesta cidade com 285 mil habitantes, uma organização de tráfego rodoviário excelente, ao mesmo tempo simples e muito prática, fruto talvez, de alguma cabeça pensante da autarquia local, que sem grandes subterfúgios e com pouco dinheiro, realizou a construção dos acessos, estacionamentos e deslocações, com resultados e efeitos surpreendentes. Todos os passeios da cidade estão vedados por estruturas metálicas, protegendo os transeuntes e impedindo qualquer acesso de automóveis ou até de motorizadas. Há parques de estacionamento dispersos pela cidade, com reconhecido acesso pela net, para encontrar as disponibilidades e a sua imediata reserva nos dias desejados. Os carros e motos circulam onde devem circular e as pessoas passeiam por onde devem passear. Não há carros estacionados nas paragens dos autocarros nem nas zonas de carga ou descarga de materiais ou mercadorias, assim como também, não se vê ninguém com pressa, nem carros ou motorizadas com acessórios de tipo competitivo, como, escapes, jantes, businas ou outros extras. Como se percebe, com esta estrutura montada, a polícia espanhola no local tem a vida profissional muito facilitada e com pouco trabalho corrige qualquer erro do trânsito e impede qualquer irregularidade que possa surgir. Por toda a cidade os pedestres têm acessos fáceis, com muitas áreas exclusivas, deslocando-se para todos os edifícios importantes e visitáveis, sejam eles culturais, religiosos ou estatais. Dois deles se destacam: a Catedral de Granada e o Palácio de Alhambra. Este último, teve no passado ano cerca de 3 milhões de visitas guiadas ... mas acho melhor irem ao google, saber daquilo que estou falando ou escrevendo. Uma visita guiada ao Palácio de Alhambra dura aproximadamente 4 a 5 horas, as quais são ocupadas e digeridas com imensa facilidade, pela descrição monumental e pormenorizada da história do edifício, dos seus jardins e do seu particular e surrealista sistema de rega.

Os espanhóis, são por natureza própria, divertidos e ruídosos, com uma música típica fácil de entender e por esse motivo, a cidade está pejada de locais de restauração com “tapas” e “copas” com música ou com músicos que transformam o espaço num palco de diversão colorido e multifacetado. Há de tudo para todos ... e, para todos os gostos, num ambiente expontâneo e descontraído. Mas, no entanto, apesar das “copas” e dos imensos visitantes a vaguear pelas “calles”, as horas nocturnas são poupadas aos ruídos e a cidade torna-se silenciosa e pacata, á excepção de alguns espaços de divertimento nocturno, colocados em locais limitados e vedados para evitar uma poluição sonora. Parece tão simples de realizar ... mas é preciso querer e decidir fazê-lo!

Mesmo junto ao centro, existe um macisso rochoso onde está implantado o Palácio de Alhambra cercado pelos seus jardins monumentais, com acesso fácil a pé, podendo começar a fazer a sua visita de baixo para cima.

Também muito “cerca” da cidade está situado o sistema montanhoso a que pertence a “Sierra Nevada”, a estância de ski alpino, situada mais a sul na Europa, com temperaturas negativas, como é suposto, mas com muito sol durante as épocas invernal e primaveril. Por ser muito concorrida, fica superlotada nos fins-de-semana e nos feriados, sendo muito difícil esquiar, com tantos “cani e gatti”! Mas, é uma atracção extra na província de Granada que também merece uma visita obrigatória, pelo ambiente desportivo e de lazer que proporciona a todos os aficionados desta “arte” e aos curiosos!

Aqui está a descrição duma viagem a uma cidade ... e fica na memória a facilidade como se pode organizar um espaço citadino, como se pode formalizar as ofertas de serviços de qualquer natureza, sem atropelos, onde tudo se pode preparar com antecedência, e, chegado ao local, como tudo funciona sem disfunções.

Serve a presente descrição, para poder ser utilizada como exemplo a seguir, numa zona turística muito perto de si ... que padece de uma desorganização rodoviária tão negativa e exagerada, que destoa de forma gritante, com a paisagem maravilhosa, com a afectividade e receptividade da sua população e das suas capacidades de prestação de serviços hoteleiros de qualidade, e ainda mais, com a história e a tradição deste conhecido arquipélago atlântico português!

Não é necessário inventar nada, basta copiar o que está bem feito e depois refazê-lo com bom gosto.

