Cemitério dos Indonésios em Díli

A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, com cerca de 240 milhões de pessoas. Um dia, ao conversar com Kasianus Daud, encarregado de negócios da Embaixada da Indonésia em Díli, este disse que pertencia à minoria católica, ou seja: “Na Indonésia somos 5% de católicos, apenas cerca de 12 milhões de católicos” – disse ele. Afinal, fiquei a saber que no maior país muçulmano do mundo existem mais católicos do que toda a população portuguesa!

Cemitério dos indonésios

Junto ao cemitério de Santa Cruz, em Díli, onde ocorreu o massacre de 1991, no outro lado da estrada está situado o cemitério dos indonésios. Era ali onde eram sepultados os militares e outros cidadãos daquele país durante a ocupação Indonésia, entre 1975 e 1999.

Um dia, início de 2005, ao passar em Santa Cruz, por curiosidade, entrei neste cemitério dos indonésios. O guarda explicou o local onde os militares estavam sepultados, onde estavam sepultados os antigos governantes e outros cidadãos indonésios, incluindo timorenses que integravam o exército e governo da Indonésia durante a ocupação.

Curiosidade

O facto mais curioso foi ver que, lado a lado, estavam as sepulturas de cidadãos muçulmanos e cristãos indonésios. Em Timor-Leste existem outros cemitérios de indonésios, assim como cemitério de cidadãos chineses e até de antigos timorenses gentios (não batizados). Normalmente estes ficam em local separado dos cristãos, mas ali, em Santa Cruz, achei muito interessante o facto das campas se encontrarem lado a lado.

Entre muçulmanos e cristãos, ao longo da história até aos nossos dias, assistimos a lutas e conflitos frequentes, algumas até chamadas de “guerras santas”, quer de católicos contra muçulmanos, quer de muçulmanos contra católicos. Mas, afinal, como comprovam estas sepulturas, todos somos iguais e todos estamos no mesmo nível!