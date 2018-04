Carta aberta ao meu País

Os pilha-galinhas.

Caro País, você

(por uma questão de respeito não utilizo o tratamento por tu, habitual entre amigos, pois considerando-me eu um seu amigo, a recíproca não tenho a certeza de ser verdadeira)

não me conhece bem, mas eu passo a apresentar-me para o caso de lhe falhar a memória. Coisa que considero normal se atentarmos à provecta idade que já vai apresentando.

Eu sou aquele que paga os impostos indirectos e directos sem reclamar, que paga juros exorbitantemente altos quando se engana

(acontece aos melhores, como acontece a você, caro País, mas com a diferença de que para eu me safar de um atrasito, tenho de mover mundos e fundos para além de pagar e depois reclamar e, quando a coisa é ao contrário, quando você fica a dever, paga tarde e a más horas e, juros, é palavra que não existe no seu dicionário! Mas mesmo assim, ainda sou seu amigo, questão emocional, talvez...).

Ainda não me reconheceu? Ah!, pois, há muitos assim. Bem, vou reduzir o campo de reconhecimento:

eu venho de uma região carenciada, onde chegar não é fácil

(e muito menos barato),

longe do esplendor da sua capital e dos seus decisores que tudo fazem para nos tornar a vida mais difícil, que digo, peço desculpa pelo ligeiro engano, a vida mais fácil, dizem.

Ainda não?

Está bem, então aqui vai o número pelo qual me conhece: xxxyyyzzz!

E assim?

Nem assim, quem vê números não vê corações, não é? Pois é caro País. Como vê, não sei se é amigo, mesmo que eu lhe diga que sou.

Sou amigo porque admiro toda a História que foi construindo ao longo dos últimos séculos, com gente e povo de grande categoria a puxar por uma carroça bem dos confins da Europa, tentando trazê-la para espaços mais desenvolvidos, que conseguiu, soube e teve arte de oferecer novos mundos ao mundo

(passe a frase feita, que não sendo minha, lhe encaixa na perfeição),

que nunca se rendeu em alturas bem difíceis, que sempre conseguiu, soube e teve a arte de resistir às adversidades causadas por outros que, aproveitando da sua proverbial ingenuidade, foram construindo poder, alheando-o do mesmo sem dó nem piedade

(é assim no mundo, e desde que o mundo é mundo),

que teve a arte, soube e conseguiu transformar o obscurantismo

(não tanto quanto às vezes é apregoado, mas mesmo assim, obscurantismo)

de décadas em desenvolvimento democrático

(escrevo-lhe em Abril e, se a sua memória não é curta e ainda lhe vale, sabe bem o que isto representa).

Mesmo assim, ainda não sabe quem sou. Não faz mal, pois mantenho para si o mesmo sentimento de amizade.

Por isso mesmo, por ser amigo

(e entre amigos as verdades devem dizer-se)

não quero deixar de lhe dizer, nesta data que tanto diz a nós todos que somos seus amigos, que há uns quantos que, dizendo-se amigos lá vão fazendo das suas para se aproveitar da sua proverbial ingenuidade. Cuidado com eles, porque minam por dentro, estão bem cá dentro e tudo fazem para que paguemos nós todos, justos, pelos pecadores. Chamam-lhes deputados, políticos e similares, que sendo pessoas que deveriam dar o exemplo a nós que nos dizemos amigos, não o fazem, nem querem saber disso, de serem eventuais exemplos. Pilham quando e quanto podem, escondendo-se em leis por eles criadas para que o possam fazer impunemente.

E fazem-no assim, sub-repticiamente, tal qual qualquer pilha-galinhas sem eira nem beira.

Por isso, caro País, mesmo não me conhecendo pelo nome, mantenho a amizade e a admiração que lhe tenho e despeço-me com um abraço, esperando que atente mais aos pilha-galinhas que se valem da sua proverbial ingenuidade.

Um abraço amigo