Cafôfo - Presidente do Município ou Regedor de Costa ?

Por todo o lado vemos entrevistas, encontramos discursos de Cafôfo a falar das suas virtude e daquilo que ele considera já influenciar a governação da Madeira, através do seu amigo Costa.

Que eu saiba, Cafôfo está no cargo em regime de exclusividade de funções públicas, para promover os interesses da população, com destaque para as áreas dos equipamentos, da energia, do urbanismo, da proteção civil municipal, da habitação, do ambiente do saneamento básico, do ordenamento do território etc..

Cafôfo vibra com as suas miragens da governação, mas é um deserto de realizações, onde só de vez em quando se vê um oásis, mas não as micro-reservas urbanas tantas vezes reclamadas também por ambientalistas, a quem lhe deram a « chucha » para se calarem...

Cafôfo fala de saúde, com despudor e ignorância. Tenta esquecer que só na recolha dos lixos hospitalares a CMF perdeu 35 mil euros mensais , dado que o SESARAM encontrou uma solução mais barata. Que é feito do programa de apoio nos medicamentos aos pobres e da ajuda nas reparações das casas?

O seu amigo Costa, o sem palavra, afirmou que daria 170 milhões para a o Novo Hospital mas quedou-se em 46 milhões ou seja 12,9 %. Onde está o murro na mesa e a influência na diplomacia?

Não seria melhor que o Presidente do Município se preocupasse com as linhas de alta tensão que passam por cima das casas dos funchalenses, onde estão pessoas, sujeitas a campos electromagnéticos, com malefícios para a saúde.

O Funchal cai aos bocados, já lá vão sete anos de mudança ou confiança, que eu não confio, mas a reabilitação urbana só existe na imaginação do líder Municipal e quiçá futuro deputado na ALM pelo PS.

O déficit habitacional agravou-se em mais 16%. O Município tem terrenos disponíveis, destaco os onze mil metros quadrados, provenientes da troca da perequação e negócio do Savoy, mas onde não foi feita uma só habitação.

A requalificação da Praia Formosa, e não segura, continua uma nau sem rumo à espera da especulação imobiliária, mas Cafôfo deitou ao mar 80 mil euros para um passadiço provisório que só aguentou uma temporada de praia.

Cafôfo enaltece a cidadania (a dele e dos amigos da «corte») mas dificulta a participação das populações no que diz respeito à participação nas reuniões públicas.

O novo PDM é uma desgraça: os cidadãos perderam direitos de edificação, mas noutras áreas os amigos lucrarão.

Antes Cafôfo era contra o Plano do Amparo, hoje agrava e permite o Dubai e em breve outros sairão da cartola.

Cafôfo foi Presidente de 6 partidos, mas os bebés não se calaram: os «Verdinhos» não têm chupeta, os « Nós» amarelinhos acordaram ... Hoje o presidente conta com o PS e o BE e os sociodependentes.

O CDS é a eterna amante de poder, hoje namora com Cafofo para obter mais uns adereços, outras vezes cai nos braços de Albuquerque, mas sempre travesti ou pureza.

Caro Cafôfo, governe bem o Município, ou saia, seja sério e venha para a política regional a sério, com o salário do PS e não com os impostos dos funchalenses.