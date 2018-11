Bem-vindo ao Porto Santo

Bem-vindo Sr. Presidente. Este cantinho de Portugal, no meio do oceano atlântico tem todo o gosto em o acolher de braços abertos. Aliás, todos aqui são recebidos assim, seja qual for a nacionalidade e propósito. A ilha tem o condão de encantar e fazer amigos, existe mesmo quem afirme que há um antes e depois na forma de encarar a vida quando se sobe ao Miradouro das Flores e se olha o mundo lá ao longe... Este texto é sobre Portugalidade, sobre a Portugalidade do Porto Santo e dos porto-santenses. É sobre a resistência de um povo que pode inspirar o mundo a ser um lugar melhor. Desde o início, desde que pisamos a ilha pela primeira vez e aqui iniciamos a nossa aventura dos Descobrimentos que os tempos nunca foram fáceis. Foram cruéis ataques de piratas e corsários, secas, fomes e outras maleitas. Tudo o que era “bom” por aqui passou, e mesmo quando el-rei pensou em abandonar ‘o calhau’ ninguém arredou pé nem deixou cair a bandeira. De lá para cá é certo que muita coisa mudou e os porto-santenses trilharam o seu próprio caminho, perceberam que as promessas disto e daquilo que vinham de longe muito tardavam ou não chegavam e por isso, como bons portugueses que são, desenrascam-se, começaram a olhar para o seu cantinho como um paraíso de fazer inveja ou mundo, e a verdade é que é. Nunca o Terreiro do Paço ou o Palácio de Belém poderão ter esta praia de 9 km nem os segredos da areia que ela encerra. Mas disso lhe darão conta os seus assessores.

A Verdade é que aqui no Porto Santo, no paraíso, os males do mundo ficam muito distantes e tudo se cura com um banho de mar. Quem dera ao resto do mundo ter a calma que por cá se tem, quem dera ao resto do mundo perceber o mundo que por cá se entende.

Porto Santo está a cumprir o seu destino, esconderijo turístico dos nórdicos e das famílias portuguesas, porta aviões de experiências naturais no meio do Atlântico, abraço aberto de um povo que sorri a cada humano que aqui chega.

Em troca nada pede, mas peço eu. Peço que o Sr. Presidente quando daqui sair no Falcon das FAP (que tão bem servem pxo), leve consigo no coração, um pedacinho mais de nós, da nossa portugalidade que o suor construiu das dificuldades nestes 600 anos em que não deixamos cair a bandeira de Portugal.

A verdade, Sr. Presidente, é que tal como o Senhor, eu não sou de cá, nasci em Lisboa, imagine, mas o primeiro dia em que cá vi percebi que nunca mais seria o mesmo. Agora levo o Porto Santo comigo aos cantinhos do mundo por onde passo, a Belém e ao Terreiro do Paço. E agora Sr. Presidente? Vamos mergulhar no mar?