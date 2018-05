A História conta histórias que deixam atónita a própria História que, com o seu quê de sério, não se quer deixar influenciar por factos e histórias que podem, quem sabe, alterar o curso da História em si.

Confuso? Não mais do que vem a seguir.

Em finais do Século XIX, os Estados Unidos da América receberam um incontável número de imigrantes provenientes da China, como mão-de-obra barata para os trabalhos necessários para lançar uma rede de caminho-de-ferro eficaz.

Os chineses levaram com eles a sua arte médica milenar, com terapêuticas e conhecimentos que eram (e são) desconhecidos para a civilização ocidental.

Uma das suas mais famosas mezinhas era um unguento feito à base dos óleos extraídos de uma espécie de cobras existente na china (mas não existente em território americano), que tinha a propriedade de aliviar as dores musculares causadas pelo árduo trabalho braçal a que eram sujeitos os pobres imigrantes chineses.

Sabendo disto e vendo resultados positivos em muitos dos que utilizavam este unguento, uns rapazes mais “espertos” lá dos burgos, que não da mesma origem étnica oriental, começaram a preparar os seus preparados com óleos de outro tipo de répteis rastejantes, estes sim, existentes em solo americano.

E chamaram “banha de cobra” a essas mezinhas. Que, por não curarem nada, pois de cobra muitas vezes já pouco tinham

(apanhá-las, as venenosas, e viver para contar, não era coisa que estivessem para aí virados, os promotores desses produtos),

valiam-se muitas vezes de espectáculos, mais ou menos circenses, mais ou menos mediáticos, para as divulgarem entre os incautos cidadãos ávidos de qualquer novidade que lhes preenchesse a imaginação.

E assim nasceu uma classe, a classe dos vendedores de “banha de cobra”.

Estes passaram a ser vendedores exímios de sonhos, prometedores de felicidade eterna (não da felicidade eterna, que essa tem outros a prometer) que, como a banha de cobra que tudo curava e que não era mais do que uma ilusão roupada de gordura e fé, que de eterna nada tinha e de felicidade ainda menos.

Em Portugal também houve uma grande variedade de mezinhas e produtos da etnofarmácia, mas poucas serão tão famosas como a já referida “banha da cobra”, que por cá também teve os seus vendedores, com artes e partes em tudo semelhantes às dos seus congéneres americanos.

A evolução da ciência e do conhecimento deixaram a “banha de cobra” sem utilidade prática e o povo, mais culto e sabedor, deixou de acreditar nestes sonhos que os vendedores propagavam.

Nos dias de hoje, a expressão é habitualmente utilizada de maneira depreciativa, como metáfora para um produto de má qualidade e de resultados duvidosos.

A personagem do “vendedor de banha da cobra” é utilizada actualmente no discurso público quando se quer identificar alguém mentiroso e de falso carácter.

Pois...

Vendedores de sonhos e de felicidade eterna ou “soit disant” de “banha de cobra” metafórica também os há por aqui e por ali, aparecendo em profusão de tempos em tempos (digamos, mais ou menos de quatro em quatro anos), com promessas destas e mais aquelas mezinhas que tudo curam e tudo asseguram no caminho para a felicidade e que, com a mesma cara com que fizeram essas promessas, dizem logo de seguida (ah!, e sempre com uma eleição pelo meio) que afinal o caminho para a felicidade eterna tem outras pedras que a “banha de cobra” não dissolve nem aplaina e que temos de viver com as mesmas dificuldades com que sempre vivemos e que, felicidade eterna, só daqui a quatro anos, quando voltam a aparecer com mais uns potes de “banha de cobra” para propagar.

E o que tivemos disso em Portugal nos últimos anos, com algumas personagens quase saídas da História

(Sócrates, César, e outros personagens da História também, cada um à sua maneira e com públicos diferentes, passaram ideias e ideais conducentes a uma vida mais próspera e feliz)

a contarem histórias que deixam a própria História envergonhada!

E quanto à felicidade eterna propagada por muitos dos actuais vendedores de “banha de cobra”, chamem-se César, Sócrates ou com qualquer outro nome de qualquer outra personagem da História, todos sabemos como acaba a história...

P.S. – dois exemplos práticos, entre os muitos que poderia aqui deixar:

o Presidente diz que não se recandidata se houverem mais desgraças em incêndios este ano. O Primeiro-Ministro diz que se demite se o próximo orçamento não fôr aprovado.

O primeiro torce para que não hajam desgraças. Pode recandidatar-se

O segundo torce para que o orçamento não seja aprovado para poder ir a eleições que lhe são, para já, favoráveis.

Qualquer deles a vender promessa de felicidade eterna de acordo com os seus desejos pessoais.

Banha da cobra, estica e não dobra...