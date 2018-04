ATite ou ATose?

O Orçamento de Estado é publicado no último dia útil de cada ano. Resulta daqui que, quando o último dia do ano é dia útil, os profissionais cuja actividade tenha uma forte ligação à fiscalidade esperam pelo fim do dia para fazer uma leitura do orçamento de Estado. É que podem ocorrer alterações fiscais que entram em vigor, poucas horas depois, às 00:00 do dia 1 de janeiro seguinte. Também nunca percebi porque se há-de esperar pelo fim da tarde do último dia para publicar tão importante norma com implicações para uma multiplicidade de profissionais e entidades.

Fará parte das malhas e armadilhas que o império tece...

Do outro lado da barricada, a AT (Administração Tributária) também conhece as obrigações implementadas que deverão ser cumpridas pelos cidadãos. E é a mesma AT a única responsável pela produção dos instrumentos necessários, mormente os programas informáticos, para que os cidadãos cumpram as suas obrigações declarativas fiscais.

Passado um ano e alguns meses, sem que a AT tenha feito o trabalho de casa, temos o inferno repetido. Os programas não funcionam, o portal das declarações electrónicas colapsa. Todos os anos, os mesmos profissionais/cidadãos perdem e perdem-se em frente aos computadores que, invariavelmente, oferecem a mesma mensagem: “Sistema temporariamente indisponível. Tente mais tarde”.

Paciência que te foste! Ansiedade que aumenta! Produtividade que se ressente!

E nasce assim mais injustiça fiscal: quando o cidadão não cumpre, o cidadão paga. Quando a AT não cumpre, o cidadão paga!

Se se tratasse duma situação pontual, diria que estávamos perante uma “ATite”. Uma anomalia aceitável porque errar é humano. Mas, além da desumanização com que a AT, sistematicamente, trata os cidadãos contribuintes, todos os anos repetir-se a mesma anomalia... é uma “ATose”, grave, demasiado grave! E mais grave ainda: o incumpridor é a AT e os contribuintes sofrem as consequências. Reconhecido ao mais alto nível. Numa deslocação da Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados à Assembleia da República, uma deputada comentou: “O mesmo Estado que pune e multa os cidadãos e as empresas que se atrasam a cumprir as suas funções é o primeiro a atrasar-se e a não cumprir”.

Como se isto não bastasse, os contribuintes da Calheta continuam, há anos, a ser sistematicamente supliciados pela AT regional. É passar, pela matina, junto às suas instalações para ver a bicha de dezenas de contribuintes para as senhas fiscais, tal e qual como nos países de economia centralizada. No concelho que, a nível nacional, tem o segundo mais numeroso cadastro patrimonial, o serviço local de finanças tem 3 funcionários! Coitados, devem esfalfar-se a atingir todos os objectivos, para que a AT regional os deixe votados ao esquecimento e abandono.

Quanto aos contribuintes da Calheta, só fazem falta para... pagar e votar!

Têm-no feito, na maioria.