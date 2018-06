As vacas gordas emagrecem

Um artigo do DN de há duas semanas (29MAI) evidencia uma realidade para que vários colunistas vêm chamando a atenção há vários anos. Especificamente que o “momento bom” do turismo da Madeira estava construído sobre bases muito instáveis, e que decorria mais de uma conjuntura favorável a nível internacional do que de uma estratégia sustentável a longo, médio ou mesmo a curto prazo.

Apostar numa política de preços baixos não é difícil. É uma questão de ir pressionando os fornecedores até que estes descubram a insustentabilidade do modelo – principalmente porque as margens dos operadores, especialmente dos que controlam os seus próprios aviões, permanecem intocadas.

Por sistema, a Madeira tem vindo a esbanjar os seus trunfos. Há uns anos, um estudo divulgado demonstrava que aquilo que os visitantes procuravam na região era a natureza, a calma e a segurança. Estes elementos já eram, só por si, indicadores preciosos para uma estratégia de diferenciação. Mas tinham vários problemas: eram demasiado sustentados (i.e., permitiriam um crescimento apenas moderado) e implicariam uma paragem imediata para todo o sector da construção civil e obras públicas, o que minava a sustentabilidade (leia-se futuro) de um governo PSD, absolutamente dependente destes sectores de actividade.

Resultado? Perdas insustentáveis nos nossos mercados tradicionais. Em termos de turistas a chegar ao aeroporto, Reino Unido -22%, Alemanha -17,5%, Suíça -41%, Finlândia -18%, Dinamarca -9%, França -7%, Holanda -3% e mesmo Portugal, -0,3%. Tudo junto, uma quebra de 9% no número de chegadas ao aeroporto do Funchal. E tudo isto em contraciclo, porque no mesmo período os aeroportos portugueses registavam aumentos de movimento na ordem dos 9% e 11% (Lisboa e Porto), e 5,5% (em termos globais).

E ainda falta ver o que gastam estes (menos) turistas que nos visitam. Porque continuo em crer que estamos à procura dos turistas errados. E espero que não seja já demasiado tarde para dar a volta...