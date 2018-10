As crises sociais e o Direito das Crianças

Até à Idade Moderna as cadeias eram “armazéns” onde eram colocados adultos condenados e também vadios, mendigos e crianças que cometiam crimes. A partir do século XVIII desenvolveu-se a ideia de que as crianças deviam ser acolhidas em estabelecimentos próprios, separadas dos adultos. Por este motivo, foram aprovadas leis que regulamentavam as casas de correção com o objetivo de acolher e educar as crianças. No entanto, as crises políticas, sociais e económicas, e a consequente falta de instituições e de técnicos, fizeram com que a maior parte das reformas não passassem de ideais no papel. Estes são alguns exemplos do efeito das crises no Direito das Crianças:

- A Casa Pia foi fundada no final do séc. XVIII junto ao Castelo de São Jorge. No início do séc. XIX, com as invasões napoleónicas, as crianças foram evacuadas e as instalações adaptadas para fins militares.

- No final do séc. XIX foi criada em Lisboa uma “Casa de Detenção e Correção” para jovens que cometessem crimes. Mas, em pouco tempo, devido à falta de técnicos, chegou-se à conclusão de que esta instituição não passava de uma cadeia igual às outras, a única diferença é que ali só estavam menores.

- No início do séc. XX, em quase todo o país as crianças continuavam a ser acolhidas nas cadeias. Inclusive, o art 82.º do Dec 10767, de 15-5-1925, ainda previa que os menores julgados na Madeira seriam internados “numa dependência da cadeia do Funchal”.

- Devido à falta de instalações próprias, a detenção de crianças e jovens era permitida até 15 dias nos centros policiais.

- Num centro de acolhimento de raparigas no Porto, no início do séc. XX, era a mulher de um chefe de polícia, que sem contrato nem remuneração, tomava conta das raparigas internadas.

- Nos finais da década de 1950, as instituições de crianças estavam cheias de crianças, não por necessidade de aplicação de medidas, mas por “carência de social” da família.

- No final do séc. XX, a lei Orgânica do Instituto de Reinserção Social (DL n.º 58/95) criou instituições com “intervenção especializada relativamente a grupos específicos de menores” (art 72.º 2). Todavia, somente a um centro foi formalmente reconhecida esta intervenção especializada.

* Extrato do livro Breve História do Direito das Crianças e dos Jovens, Ed. Vieira da Silva, 2018, pág. 104 e ss.