Antonoaldo “o grande”... embuste

Não houve palerma igual nestes 600 anos de História portuguesa na Madeira. Um brasileiro ao serviço do Estado português, pago por todos nós contribuintes - não havendo o seu salário e prémios haveria mais lucro e também mais receita fiscal - ousou desafiar a inteligência dos pacóvios seus clientes.

Ainda aguardo por um comentário de António Costa, (PS) uma crítica do ministro dos Transporte (PS), uma reação do ‘chairman’ da TAP (PSD) ou pela simples demissão do ANTONOALDO. A empresa é 50 % do Estado não pode estar sujeita à gravidade das asneiras de um mercenário internacional.

Brasileiro aqui é bem aceite se for jogador de bola. O resto tem a marca do seu país, com tudo o que mais desabona os que ocupam lugares de responsabilidade. Quem se lembra de nomear um brasileiro para o lugar deste pateta não espera nada de bom. Foram escolher ao menos dos recomendados países. Vejam o seu compatriota e antecessor presidente a ser investigado por gestão danosa.

O ‘sem-vergonha’ gozou com os madeirenses. Ofendeu quem tem a vida dependente do avião. Mentiu descaradamente com o intuito de espezinhar.

António Costa deve justificar porque aceitou que a “nossa” empresa aérea tenha um anormal na sua chefia. O primeiro ministro em conjunto com o ministro dos transportes são os responsáveis por esta nomeação barbara, irresponsável e desacertada.

Miguel Albuquerque já falou forte e grosso, porque não se pode calar tão grave ignomínia. Faltam os outros protagonistas.

Bernardo Trindade, administrador não executivo da TAP, diz ter contrariado as declarações do brasileiro seu chefe. Provavelmente falou em nome dos primeiros e máximos responsáveis. Bernardo pode despedir Antonoaldo. O contrário já não é possível. Tenta diminuir o prejuízo político de uma besteira irrecuperável. Quem vota num primeiro ministro que protege um mercenário brasileiro, tão desastroso, por si nomeado ? Um primeiro ministro que cala uma mentira absurda. A demissão desse Antonoaldo é absolutamente obrigatória. Não tem perdão e espaço para gerir uma empresa do Estado cuja maioria dos clientes ficaram descontentes. Em empresa privada a sua demissão era imediata. Aqui não o é porque, tanto António Costa como os acionistas privados, ou estão coniventes ou foram mandantes.

O brasuca disparou sobre dois temas que não são da sua conta.

Os preços que os madeirenses pagam por uma viagem na TAP a Lisboa e Porto, sendo que já não há voos internacionais a partir da Madeira, não é da conta do Antonoaldo. O que é da sua responsabilidade é o subsídio inaceitável que faz o Estado pagar à TAP ( parte para os sócios privados ) num negócio público que já devia estar a ser investigado pelo ministério público. Como se dá tão elevado subsídio a uma empresa que é metade privada ? Há negócio escondido ? Porque o Estado que paga o subsídio não reclama o nível dos preços ? E porque paga e cala ?

Um subsídio para dar lucro e proporcionar dividendos ?

Os ventos no aeroporto são muito menos da esfera de intervenção do Antonoaldo. A não ser que traga ajuda de bruxo da sua terra, nada pode alterar. E ninguém, alguma vez, obrigou a TAP a operar na Madeira com qualquer intensidade de vento. Outros e mais competentes presidentes virão que terão decisão diferente. Agora, as deliberações no aeroporto da Madeira cabem às autoridades públicas e políticas, espero que rapidamente todas autónomas.

Nunca vi tanta falta de senso como a do Antonoaldo ( no meu iPad o nome dá como errado ). Tanta agressividade e agravo gratuito desnecessário. Uma afronta sem paralelo.

Sinto uma repulsa sem fim. O meu país não pode pagar a um brasileiro para me ofender na minha própria casa. Enxovalho vil que perseguirá António Costa para todo o sempre.