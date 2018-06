Alberto João Jardim: Herói da Autonomia

No dia 4 de Junho a Assembleia Legislativa da Madeira presta a mais justa homenagem destes primeiros cinquenta anos da Autonomia.

É o dia de consagração da nossa primeira figura política da democracia. E eu, provavelmente mais que ninguém, acompanhei Alberto João Jardim na sua incontestável liderança política. Uma caminhada plena de coragem, convicção, inteligência e sucesso. Tudo isto num saber reunir, disciplinar e liderar a militância partidária do PSD-M na sua luta pela Autonomia. Sem cedências nem derrotas. Foram quase 50 vitórias eleitorais, todas participadas como se da primeira se tratasse.

Confiou na geração da Autonomia. Incentivou-me a ser o primeiro presidente da JSD-Madeira, um tempo extraordinário. Recordo o nosso primeiro encontro num jantar que me ofereceu no Caniço. Fez-me seu secretário regional com apenas 27 anos, ainda que no ano anterior tenha sido indigitado para esse cargo o que, por nosso mútuo acordo, tenhamos adiado para 1980. Fiquei como director regional dos transportes dependente directamente do presidente. Os transportes e o turismo, tal a importância que dava a estas duas matérias. Nesses dias, dinheiro não era problema: os impostos já eram nossos e as regionalizações, ou sejam as despesas, ainda não tinham sido concretizadas. Nomeou-me primeiro vice-presidente do governo.

Partilhei muitos dos seus momentos de angústia, sempre abafados pela determinação em os vencer, como as alegrias de cada nova conquista, imediatamente substituídas por novo objectivo a vencer. Acompanhei a ansiedade pelos quarenta anos de idade, fatal para alguns dos seus mais próximos familiares.

Achou que não devia ser eu a chefiar o governo após a sua saída. Fiquei triste, não tanto por não me conceder o seu apoio, mas pelos comentários que foi proferindo com a dureza com que sempre combateu o que não queria. Também herdei essa sua fraqueza.

Mas agora é a hora do balanço global, deixando definitivamente para trás todo e qualquer detalhe.

Que todos aplaudam de pé o herói político do nosso tempo. Não é dia para partidarites menores, ajustes de contas ou, sequer, para marcação de terreno político. É momento de sermos sérios, humanos e humildes, reconhecendo que, sem perfeição, foi o melhor de todos nós. Foi aquele que politicamente todos nós gostaríamos de ter sido e não fomos. O Homem que já recebeu a condecoração mais importante da democracia: o voto maioritário do povo em sucessivas maiorias absolutas. Essas são as medalhas da glória pública que registam para todo o sempre como foi amado, querido, saudado e respeitado.

Se temos Autonomia, o nosso activo mais valioso, devemos à luta e perseverança de Jardim. A sua frontalidade com Lisboa, quando muitos aconselhavam a que protegesse a sua imagem política na capital, ganhou a admiração popular em todo o país e a estúpida crítica da classe política, a qual até virou a desde sempre favorável comunicação social.

Presto sincera homenagem a Alberto João Jardim. Faço votos que tenha uma longa vida e que, nestes anos vindouros nos acompanhe com o seu conselho de conhecimento e experiência. Ainda pode fazer mais pela sua Madeira. Não pelo estatuto desta consagração, mas pela capacidade estratégica e táctica que sempre iluminou o seu rumo.

Os madeirenses e os portosantenses estão eterna e profundamente agradecidos a Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim. Que a História lhe dê o lugar que, por direito e por mérito, é seu.