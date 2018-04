Aeroporto da Madeira – Decisão política

Ponto prévio: Eu e a minha família somos utilizadores do Aeroporto da Madeira. Prezo muito a minha vida e a dos meus, pelo que estou na linha da frente dos que pugnam pela segurança absoluta desta infraestrutura.

Não aceito que os limites de vento sejam alterados apenas porque há um crescente clamor na sociedade madeirense nesse sentido, resultante da inusitada inoperacionalidade que tem vindo a afectar milhares e milhares de madeirenses. Muitos e mais frágeis, como jovens e idosos, passaram, recentemente, por situações deploráveis e terceiro-mundistas.

Nem, por maioria de razão, compreendo que esses limites sejam ajustados porque o setor do alojamento turístico, as agências de viagens, os restaurantes e as empresas de animação veem perigar o seu negócio, cientes de que esta galopante inoperacionalidade leva a que o tema da continuação (ou não) das rotas para o destino esteja em cima da mesa dos responsáveis de várias companhias aéreas e dos “tours” operadores.

Sabem que definharão se os turistas cá não chegarem. E com os que cheguem, passarão a ganhar menos porque o preço dos bilhetes ficará mais caro, ao incorporar os custos que as companhias aéreas afectam aos cancelamentos, sobrando menos para cá gastar.

Perguntem à TAP ou à Easyjet se não é assim. Claro que isto afeta, desde logo e também, o bolso de todos os madeirenses, que pagam cada vez mais para viajar naquelas companhias!

Mas esta fixação pela segurança não me tolhe os sentidos. Não me cega, nem me torna surdo.

Que vejo eu? Uns limites de condicionamento de vento que remontam ao ano de 1964 (pasme-se, há mais meio século!) de 15 nós (constante) e de 25 nós (rajada), quando sopra de determinados quadrantes, baseados numa pista que tinha 1.600 metros (hoje, tem mais 1.181 metros!), que tinha outra orientação (foi desviada 3º 37’ para norte, para aumentar a segurança!) e que recebia aviões como os Lockheed Super Constellation, Boeing 727-100 e Caravelle (que nada têm a ver, a título nenhum, com as atuais aeronaves que operam o nosso aeroporto).

Que oiço eu dos pilotos que estão reformados ou dos que não dependem da Autoridade Nacional da Aeronáutica Civil (ANAC) para lhes revalidar as licenças, ou até, em surdina (claro está), dos que dependem da ANAC, como os pilotos da TAP? Que o Aeroporto da Madeira deveria ser como todos os outros, em que não há limites de vento mandatórios e em que os movimentos (sobretudo, os de aterragem) ficam à consideração dos pilotos, sendo para tal essencial que existam melhores e modernos equipamentos para auxiliar as manobras de aproximação à pista, tais como o LIDAR.

A ANAC é a autoridade nacional que exerce funções de regulação, fiscalização e supervisão do setor da aviação civil. Cabe-lhe licenciar, certificar, autorizar e homologar o pessoal, as aeronaves, as infraestruturas, os equipamentos, os sistemas e demais meios afectos. Portanto, é a ANAC que, além de licenciar os pilotos (ou cassar-lhes a licença, daí o temor atrás referido), define os limites de vento do Aeroporto da Madeira e, naturalmente, a sua alteração.

A administração da ANAC é constituída por três membros “escolhidos de entre indivíduos com reconhecida idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respectivas funções”. Foram escolhidos ou mantidos no cargo pelo atual Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.

Que fizeram estes senhores, de qualidade excelsa e principescamente pagos, relativamente ao Aeroporto da Madeira? Do que sei e nos últimos três anos, foram responsáveis por praticamente duplicar o número de voos condicionados nesta infraestrutura!

Porque é que só recentemente se tornaram mais exigentes no cumprimento dos limites e intolerantes com quaisquer desvios, facto que é corroborado pelos próprios pilotos e companhias aéreas?

Porque aceitaram, mais ou menos em simultâneo, sem questionar, os dados dos ventos dos 4 anemómetros (Pista 05, Pista 23, MID e Rosário) substituídos no Aeroporto que, segundo me informaram, passaram, inexplicavelmente, todos, a marcar mais cerca de 1,5 nós de vento constante?

Porque é que em vez de decidir, oportunamente, sobre estes limites, criaram um grupo de trabalho – composto pela ANA, NAV, IPMA, LNEC, Associação de Pilotos da Linha Aérea e “tutti quanti” mais – que apenas reúne de meses a meses, sem nada avançar de concreto? Onde é que estão os estudos?

Estes senhores têm de ser responsabilizados, pela sua ação ou pela falta dela.

Embora a ANAC seja uma entidade independente e que, nos termos estatutários, não se encontre sujeita à tutela e superintendência governamental, alguém acredita que António Costa e Pedro Marques não mandam nos administradores que nomearam ou mantiveram, podendo, de igual modo, a qualquer momento, destituí-los?!

Não sejamos ingénuos: o que António Costa e Pedro Marques quiserem será feito. A questão torna-se política na medida em que a solução técnica teima em ser adiada, para prejuízo de todos nós. E é nessa lógica que o Governo Regional deve intervir, pressionar e reivindicar uma resposta. Porque acima dos interesses políticos e/ou partidários, está o interesse público de uma Região que não pode continuar à mercê desta indecisão permanente.