Adormecer ou acordar consciências ?

Nada me move contra o desporto em geral, sou aliás grande adepto do amador, mas se há coisa que me custa a aceitar é o facto das estações de televisão iníciarem notíciarios com notícias de desporto, em particular a RTP Madeira que tem obrigações de serviço público, nomeadamente futebol ou até automobilismo (este último, até tenho dúvidas quanto a ser classificado como um desporto), havendo até directos, logo na abertura dos blocos noticiosos, cheios de excitação, como se de algo importante se tratasse. Relega-se deste modo para segundo plano, assuntos de elevado interesse regional, nacional e mundial para as populações da Madeira e do Porto Santo. Surpreende-me que amiúde, o grande destaque seja dado àquilo que deve ser e é uma distração, em detrimento das grandes questões que afligem ou deviam afligir a Região Autónoma da Madeira, o País ou o Mundo. Não é que entretanto notícias de interesse maior não entrem no alinhamento, mas parecem surgir como de menor importãncia. No alinhamento noticioso o que deve entrar em primeiro lugar é aquilo que afecta as populações ou o que possa perturbar o necessário equilíbrio da sociedade, e que exige intervenção. E aqui as autoridades devem estar atentas, estejam elas ao nível do poder local, regional ou nacional. E há tanto por onde pegar. Desde a afamada inoperãncia em que se encontra o serviço regional de sáude e as suas longas listas de espera, até à justificada continuidade da operação ferry Madeira-Continente-Madeira, passando pelo inaceitável comportamento da companhia aérea nacional TAP na operação para a região, as carreiras dos professores e dos funcionários públicos em geral, o indecente ordenado mínimo nacional, a baixa média salarial no sector da hotelaria regional, ao elevado número de estudantes que concluem o ensino universitário que não conseguem iniciar-se no mercado de trabalho, ao êxodo dos portugueses da venezuela e as suas consequências na RAM, à iliteracia reinante, à falada pedofilia na igreja católica, inquirir os cidadãos quanto ao seu grau de satisfação com o serviço público televisivo regional, para quando a reposição do IVA na percentagem anterior ao PAEF - (Programa de Ajustamento Económico e Financeiro), que fazer perante a incapacidade das autoridades regionais para resolver a importante questão da continuidade territorial, se os Porto-Santenses são portugueses de terceira? etc, etc. Nada do que atrás referi deve ser entendido como uma crítica generalizada e dirigida aos profissionais da RTP Madeira, pois sei e conheço muitos que competentemente dão o seu melhor, mesmo não tendo os meios que tecnicamente permitiriam melhores emissões. Mas aqui não é isso que está em causa, mas sim as decisões de alinhamento de noticiários e grelha de programas. Um serviço público televisivo e/ou radiofónico tem a obrigação de contribuir para o esclarecimento e evolução civilizacional das populações, pois na sua retaguarda está o Estado, esse organismo que na teoria e na prática deve zelar pelos seus cidadãos. A televisão pública ao estar obrigada por concessão a prestar esse serviço, deve, no cumprimento do mesmo, promover programas que preservem a memória de figuras proeminentes da cultura portuguesa, onde se inclui, evidentemente, as madeirenses e açorianas, incentivar o desporto amador, “passar” filmes e séries de pendor educativo e recreativo com substãncia, entrevistar exemplos de civismo e contributo para a sociedade. E nos noticiários abrir o alinhamento com notícias que se revelem aliadas das preocupações das populações e não com entrevistas em directo de pilotos de automóveis, como se viu muito recentemente, que não tendo eu nada contra os intervenientes, noticiosamente se torna ridículo e consequentemente de importãncia jornalística menor.