A verdade sobre o Porto Novo

Há a política com verdade e há os exercícios políticos de dissimulação da verdade. Entre um e outro, é sempre preferível o primeiro. Até porque, como diz o povo, a mentira tem perna curta, mesmo no exíguo território de uma ilha onde muitos ainda se julgam detentores da razão suprema e única. Para manterem esse estatuto, que claramente já não lhes pertence, deitam mão a todos os recursos possíveis, mas quase sempre optando por métodos de eficácia reduzida. Entre eles está a mentira ou então a repetição da versão que querem impor.

Só que já ninguém compra verdades pré-fabricadas e, felizmente, longe vão os tempos do dogma ‘laranja’.

O caso do aterro do Porto Novo é paradigmático do ‘modus operandi’ da governação renovada e de alguns novos governantes que ainda acreditam que reinam em terra de cegos e que quem tem olho é rei.

Contudo, o olho que vigia o Porto Novo não dorme, nem se deixa adormecer.

O aterro licenciado pelo desgoverno, embora já encerrado, foi um erro e um atentado ambiental à moda antiga, ou à moda de quem se julga sempre impune.

O aterro licenciado pelo desgoverno voltou a poluir as águas à beira de uma importante reserva natural, como já tinha acontecido no passado.

O aterro licenciado pelo desgoverno foi um erro, e nada vai apagar este facto. Podem comprar drones para fotos aéreas, podem promover despejos de terra nas ribeiras, podem até tentar iludir a história destes últimos meses, mas a verdade, felizmente, não é turva como as águas do Porto Novo.

Aliás, o esforço para tentar justificar o injustificável é a prova final do erro que foi ali cometido.

Quando uma diretora regional usa a estatística, deturpa a realidade, atira a terra aos olhos de quem está a ver, fica claro que tenta justificar o injustificável.

Quando uma secretária regional dá notícias aos jornais, denunciando terra na ribeira, que por acaso até está sobre jurisdição do Governo que integra, para limpar a terra do aterro, algo de muito mal feito se fez no Porto Novo.

O esforço com que tentam varrer a terra para debaixo do tapete de quem nada tem a ver com o caso, é a prova mais forte do pecado que realmente cometerem. Só os culpados colocam tanto empenho na auto-defesa. E esta é a verdade do Porto Novo.