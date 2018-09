A traição do silêncio

Nunca, como hoje, a Região esteve na mira de um governo central cuja prioridade escolhida viesse a privar, em tanto, a vida dos madeirenses e portossantenses.

A melhor forma de atacar quem vive nas ilhas é limitar o acesso às mesmas. É lógico e sempre foi a forma escolhida em qualquer conflito que a história guarda.

Cortando os acessos, dificultando a entrada ou a saída, tudo se coloca em causa, procurando no sofrimento das pessoas, a rendição aos propósitos da determinação que motiva essa chantagem.

Infelizmente, em pleno século XXI, com mais de quarenta anos de democracia implantada, Portugal é um país medonho naquilo que se refere às autonomias. O centralismo revela uma imaturidade profunda, uma impreparação gritante e uma verdadeira falta de visão que continuará a afetar todo o território nacional e, em particular, a população das Regiões Autónomas.

Em matéria de acessibilidades não seria possível provocar pior à Madeira e ao Porto Santo.

Fazer cancelar as ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo é de uma extrema gravidade e revela bem de que é capaz o Governo Socialista para causar desconforto aos madeirenses e portossantenses.

Recusar o processo de revisão do subsídio de mobilidade é, no incumprimento da lei, não permitir as melhorias que beneficiariam toda a população.

Ignorar a ligação marítima entre a Região e Portugal Continental significa o virar as costas à Região, assumindo que quanto pior aqui se fizer, maior satisfação recolhe quem não nos compreende.

Permitir que as autoridades competentes arrastem no tempo um processo tão urgente como o do estudo da revisão das condições de operação do aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo espelha bem a determinação e a premeditação do centralismo que nos condiciona todos os dias.

E, por fim, mandar dizer que mesmo que revistos os limites de operacionalidade do aeroporto, a companhia nacional, de que é dono o Estado Português, não acatará essa evolução técnica de base cientifica é o cúmulo da intensão de prejudicar e afetar tudo o que acontece nesta Região.

Lamentavelmente e a agravar toda esta realidade é vermos que na Região existe quem se reveja e apoie esta estratégia de nos fazer mal, apenas pelo desejo de conquista do poder a qualquer custo, mantendo-se estrategicamente no silêncio, evitando qualquer compromisso, ignorando a defesa dos madeirenses e portossantenses e elegendo outros temas corriqueiros, esses sim, para entreter, enchendo as páginas da propaganda que colocam a sorrir quem prejudica enormemente esta nossa terra.

O vil ataque de que somos vítimas não pode ser apenas um simples episódio da nossa história, deve constituir um mote de reflexão sobre a autonomia que queremos e deve, também, permitir, um juízo sobre os atores nacionais e regionais que revelam, desta forma e bem, o seu carácter na afirmação do mal que provocam a todos os madeirenses e portossantenses.