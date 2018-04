A sabedoria da experiência

Os “complexos de superioridade” e as “modéstias provincianas”, apesar das diferenças comportamentais que induzem, muitas vezes “sofrem do mesmo mal”, ou seja, são consequência da mais profunda ignorância.

Uns, “centrados no seu umbigo”, habituados a ser os “campeões do bairro” julgam-se superiores a tudo e todos, outros pensam que a “galinha da vizinha” é sempre melhor que a deles. Em suma, “falta-lhes mundo”.

Ora, no que respeita à auto perceção, como em tantas outras coisas na vida, talvez seja conveniente manter um certo equilíbrio. Muito provavelmente nem seremos tão bons ou tão maus como pensamos...

Um problema acrescido é quando a ideia que temos de nós próprios (positiva ou negativa) é criada ou alimentada por terceiros. Por vezes começa logo em casa, onde pais e avós idolatram os jovens tratando-os como futuros candidatos a prémio nobel ou como potenciais “Cristianos Ronaldo” ou “Telmas Monteiro”... ou, pelo contrário, os acabam por “diminuir” ao compará-los com irmãos, primos, amigos e vizinhos que tiveram resultados (escolares ou desportivos) de algum relevo.

Mais tarde, o “idolatrar ou denegrir” continua, por exemplo, através da “bajulice subserviente” ou da crítica gratuita (quando não caluniosa) a quem nos possa “fazer frente”...

Entretanto, embevecidos com o umbigo e as palmadinhas que se levam nas costas ou deprimidos com a pseudo falta de competência, lá se vai perdendo a oportunidade de se explorar na plenitude as capacidades e potencialidades de cada um.

A título de exemplo, no desporto, temos alguns desportistas, treinadores e dirigentes de topo, tal como na escola temos alguns alunos, professores e diretores de excelência. Contudo, na maioria das vezes, apenas se conhecem algumas notícias avulsas e inconsequentes, muitas vezes fruto “de quem melhor se sabe promover” ... ou seja, pouco ganhamos enquanto sociedade...

Não se trata de querer conhecer para copiar e reproduzir o que foi feito, até porque num mundo em acelerada mudança, isso seria meio caminho para o insucesso, mas sim compreender as razões de em determinados contextos e circunstâncias se terem alcançado certos resultados.

É possível criar “espaços de reflexão” (formais ou informais, de consulta ou vinculativos), onde se partilhe de uma forma aberta e com humildade a sabedoria da experiência.

Obviamente, não se trata de “espaços” para “massajar o ego” e para promoção pessoal ou institucional, mas sim para potenciar sinergias que ajudem a rentabilizar o processo de decisão que irá condicionar os caminhos a seguir.

Não nos podemos esquecer que quando queremos apostar numa estratégia para ter o melhor produto, temos de ser nós próprios a tornar obsoleto o que fazemos (por mais sucesso que tenhamos tido). Basta ver a política da Apple e da Samsung no que respeita ao mercado dos smartphones.

No desporto, embora muitos ainda queiram ganhar sem oposição ou manipulando a competição, quanto mais fortes forem os nossos adversários mais temos de nos aproximar dos limites, condição fundamental do processo de transformação. Pelo que, no fundo, os adversários, quando a competição é honesta (o que em muitos casos parece ser cada vez mais raro) ... são verdadeiros parceiros de um processo de desenvolvimento.

Se queremos evoluir, temos de sair da nossa zona de conforto para desenvolver e rentabilizar as capacidades e potencialidades disponíveis. Ora, nesse processo, um dos recursos que não podemos negligenciar (muitas vezes só com o receio de perder protagonismo) é o da sabedoria da experiência...