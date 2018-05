A redução de vagas para o ensino superior em Lisboa e no Porto

O Ministério da Ciência e do Ensino Superior, no despacho de fixação de vagas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, incluiu, para o ano letivo de 2018/19, uma medida que determina a redução de 5% das vagas para as instituições de ensino superior público sedeadas em Lisboa e no Porto. Trata-se de uma medida que, entre outras razões, é justificada pela necessidade de se proceder a uma distribuição de vagas mais equitativa pelas diversas regiões do país, de forma a aprofundar a coesão territorial e a atrair, formar e reter recursos humanos qualificados para essas regiões. O despacho refere ainda que, entre 2001 e 2017, o número de vagas iniciais das instituições dos dois grandes centros urbanos de Portugal aumentou 31%, tendo as restantes sofrido uma redução de 9%.

Há muito que a questão das assimetrias provocadas pelo histórico da distribuição de vagas merece atenção e exige medidas adequadas. Em Portugal, ao contrário de Espanha, Itália ou França, existe uma excessiva concentração na capacidade de atração de alunos por parte de Universidades e Politécnicos de Lisboa e do Porto.

A presente decisão, embora positiva e pertinente, não resolve, por si só, o problema do desequilíbrio na atribuição de vagas. Ela necessita de ser complementada por outras medidas como, por exemplo, a atribuição de bolsas específicas ou outros incentivos de apoio à fixação dos estudantes que se candidatem a instituições fora daquelas cidades.

No caso da Universidade da Madeira, o reflexo da medida representa 30 vagas que serão destinadas ao novo curso de Direção e Gestão Hoteleira, que a Universidade já tinha programado oferecer.

Homenagem

Foi com surpresa e pesar que recebi a notícia do falecimento do Professor Rosado Fernandes, meu professor e orientador, quando era aluno do Departamento de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Retenho, de forma superlativa, a memória de uma personalidade de carácter vincado e inteligência vivaz, possuidora de uma sólida e invulgar cultura, e de uma capacidade retórica, que usava tanto com ironia quanto com veemência. Embora se tenha autobiografado como “rústico erudito”, permito-me todavia dar testemunho de que era notoriamente mais culto que erudito (sendo nisso diferente da maioria dos seus colegas). Os que gozaram do privilégio de terem sido seus alunos exibem decerto hoje os traços intelectuais que receberam do grande mestre. É esta seguramente a sua herança maior.