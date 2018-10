A pressão levou à cedencia

António Costa cedeu na questão do Hospital. Cedeu à pressão dos madeirenses, em geral, e à do PSD em particular. Juntos conseguimos que o governo da República fosse obrigado a tirar da gaveta o projeto do novo hospital e que fizesse aquilo que nós exigimos que é pagar parte da construção do novo hospital. Mesmo assim temos que estar muito atentos ao Orçamento de Estado porque poderá haver alguma surpresa desagradável já que a falta de palavra e o chico-espertismo fazem parte do ADN deste governo da República do PS apoiado pelo Bloco e pelo PCP. Estejamos portanto atentos. Eles são capazes de tudo. Aliás A. Costa e o PS-Madeira andaram a dizer, nos últimos anos, que “ o governo da Madeira não fez o seu trabalho de casa por isso não há dinheiro da República para o novo hospital”. Era mentira. E comprovou-se facilmente que estavam a mentir. O governo da Madeira fez-lhes a desfeita de fazer o trabalho de casa (comprando os terrenos para o novo hospital e adiantando o Projeto) o que os obrigou, eles sim, a fazerem o seu trabalho de casa. Coisa que não queriam de todo fazer. Cederam, portanto. Apesar da cedência de António Costa temos que manter a pressão. Já o dossier da Mobilidade continua parado por parte do governo do PS e o “cerco” mantém-se. Mas também aqui estou certo que o PS de António Costa vai ceder aos madeirenses e ao PSD-Madeira. Na verdade António Costa já percebeu o que era evidente deste o primeiro dia. Esta “política de cerco” à Madeira e aos madeirenses, castigando-nos por termos um governo do PSD, não iria resultar. Nós madeirenses antes de sermos do PSD ou de qualquer outro partido somos madeirenses. E atacar injustamente e covardemente um qualquer madeirense, independentemente do seu partido, é atacar todos os madeirenses. É exatamente isto que está a acontecer. O PS não está a ganhar com a sua “política de cerco” não só porque o PSD tem denunciado essa pouca-vergonha como os madeirenses não perdoam serem mal tratados por quem tem a obrigação de nos apoiar e não discriminar. É por isso que, também nesta matéria, o PS vai ceder. Termino com um apelo: não confundamos o António Costa e a sua política com o resto do País. António Costa quer colocar portugueses contra portugueses. Os portugueses das Ilhas contra os portugueses do Continente. Quer atacar a Unidade Nacional não só violando constantemente a Constituição (em especial no que se refere às responsabilidades da República na Continuidade Territorial) como tendo uma estratégia primária de dividir portugueses. Não podemos cair no seu jogo. Ele ficará isolado. Ele sairá derrotado. Não tenho a menor dúvida disso. Mas não podemos deixar de resistir. Não podemos deixar de pressionar. Se continuarmos a fazê-lo teremos novas vitórias.