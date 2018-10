Vinicius de Moraes, na sua Crónica “Química Orgânica”, ao falar da mulher, começa por dizer: «Há mulheres altas e mulheres baixas; mulheres bonitas e mulheres feias; mulheres gordas e mulheres magras; mulheres caseiras e mulheres rueiras...».

Ora, a prescrição no direito é, também, um pouco assim; há prescrições de 6 meses, de 2 anos, de 5 anos, de 20 anos...

E como as mulheres que não são todas iguais, também as prescrições não o são!

O que é a prescrição? A prescrição, lato sensu, corresponde ao direito de oposição ao exercício de um outro direito pela decorrência de determinado período de tempo, variável de caso para caso – artigo 304º do Código Civil. E, por esse motivo, constitui uma excepção peremptória que depende de alegação da parte, não sendo de conhecimento oficioso.

A Crónica supra citada, tendo por base a química orgânica, daí o título que lhe dá o nome, acaba por dividir a mulher em duas grandes categorias: a mulher “ácida” e a mulher “básica”.

Para este escritor, «a mulher “ácida” é sempre bela, surpreendente mesmo de beleza. É como se a Natureza, em sua eterna sabedoria, procurasse corrigir essa hidrogenação excessiva com predicados que a façam perdoar, senão esquecer pelos homens.” (...) A mulher “ácida” tem uma consciência intuitiva da sua química (...).»

Já a mulher “básica” acaba por constituir a grande maioria.

Também a prescrição se pode dividir em duas grandes classes: a presuntiva e a extintiva.

A prescrição presuntiva não tem a mesma natureza, efeito e finalidade da prescrição extintiva. Aquela prescrição, a presuntiva, é também chamada de “imperfeita”, na medida em que, decorrido o prazo legal, o que actua em termos jurídicos não é propriamente a recusa legítima do cumprimento da prestação por parte do beneficiário, mas apenas a presunção de que esse cumprimento teve lugar; a “imperfeição”, a incompletude, resulta justamente da sua natureza presuntiva e não extintiva da reivindicação do direito accionado. A prescrição presuntiva tem, portanto, um carácter diferente da prescrição comum, porque naquela só se presume o cumprimento e o devedor carece de alegar os elementos que a caracterizam, nomeadamente o pagamento. Da banda do credor, a presunção do cumprimento pode ser ilidida por prova em contrário que, no entanto, a lei só aceita que se faça por confissão do devedor – judicial ou extrajudicial, sendo que, neste último caso, com a limitação de ter que ser realizada por escrito – artigos 313º e 314º do Código Civil. Esta prescrição tem como objectivo proteger o devedor da dificuldade de prova do pagamento e corresponde, em regra, a dívidas que, normalmente, se pagam em prazos curtos e, muitas vezes, sem que ao devedor seja entregue documento de quitação, ou relativamente às quais, pelo menos, é corrente que não se conserve o referido documento.

Já a prescrição extintiva, “a prescrição na sua forma perfeita”, explica-se por razões de segurança jurídica e assenta na sanção da inércia do credor. Basta alegá-la e, desde que tenha decorrido o prazo correspondente, ainda que a dívida não se encontre paga, o devedor “ganha” o direito a opor-se ao seu pagamento. Desta forma, a prescrição extintiva acontece sempre que o titular do direito não o reclama durante certo prazo de tempo, perdendo, depois, a possibilidade de o exigir.

Saber distinguir a prescrição em causa, as suas características e os prazos a que está sujeita, é de crucial importância para poder posicionar-se e actuar, devidamente, face a cada caso concreto.

Talvez, também, pelas mesmas razões, Vinicius de Moraes diga que o conhecimento da existência e da distinção das duas categorias antagónicas de mulheres é da maior utilidade, já que é determinante na relação dos dois sexos, a quem ele, num dia feliz, chamou de “inimigos inseparáveis”.