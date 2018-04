A praia do Porto Santo... até quando?

Foi com interesse e muita apreensão com que li a abalizada reportagem sobre a praia do Porto Santo, publicada neste matutino no passado Domingo. O que lá foi dito, confirma o que tem vindo a acontecer, paulatinamente, ao longo de quatro décadas, e que agora, mais do que nunca, coloca em risco o futuro da praia, considerada uma das sete maravilhas de Portugal.

De facto, o temporal que assolou o nosso Arquipélago no passado mês de Março, causou danos irreversíveis em alguns troços do cordão dunar, como consequência do galgamento do mar.

Enquanto lia aquela interessante reportagem, vieram-me à mente algumas recordações de um passado recente vivido no Porto Santo: as pescarias de mergulho que no Verão de 1974, na companhia de dois amigos, fazia nos lajedos em frente à Fábrica das Conservas, onde actualmente funciona a Central Térmica. Os fundos do mar eram aí de uma beleza quase idílica, com canais formados no grés da praia, entremeados por calhau miúdo e remansos de areia amarela, onde abundavam os salmonetes. Foram os fundos mais bonitos que sem dúvida conheci no Porto Santo.

Também já não me lembro de ver salmonetes nos fundos do mar daquela ilha, agora.

Numa manhã de Outubro de 1982, estávamos a abrir covas quase no topo do Pico do Facho, a preparar o terreno para a plantação de árvores que se seguiria no Inverno. Éramos cerca de duas dezenas de homens que perfuravam o solo duro e erosionado da montanha mais alta do Porto Santo. Enquanto observávamos as máquinas a operar lá em baixo, no que haveria de ser o futuro Porto de Abrigo.

...”aquela obra vai dar cabo da praia”...,dizia-me o Mestre Florestal que orientava os trabalhos de reflorestação, ...“deviam construir o porto no Porto dos Frades, aí o fundo é rocha, e ficaria protegido dos temporais de Sul”...

Houve até uns iluminados que diziam que se deveria tapar o boqueirão do Ilhéu de Cima para conferir maior protecção ao Porto!!!

Sempre que a oportunidade me surgia, falava com o Sr. Alfredo Rodrigues da Silva Vieira, residente e profundo conhecedor das coisas do Porto Santo, homem culto e interessado, que orientou os trabalhos da construção da Ponte Cais, na segunda década do século passado, ...”dei cabo dos joelhos naquela obra, passava dias joelhado numa canoa, a olhar o fundo onde se estavam a assentar as colunas do cais, ...”foi uma obra bem feita, nunca rebentou e não mexeu com a praia”...

Dos registos fotográficos do antes e pós porto, parece não restarem dúvidas de que aquela estrutura, por interferir com as correntes de deriva costeiras, está na origem da progressiva regressão da praia do Porto Santo. Em apenas quatro décadas, o monumento geológico que conta com vários milhões de anos, corre sério risco de vir a desaparecer num futuro próximo.

Se assim é, e sendo a praia o “motor” do Porto Santo, entendo que o actual Porto de Abrigo deveria passar para o Porto dos Frades, requalificando-se tanto quanto possível o local, profundamente modificado, onde actualmente se encontra.

A natureza encarregar-se-ia do resto...

É evidente que é preciso dinheiro, mas o dinheiro existe sempre que se queira, e que se o procure no sítio certo.

Governar, pressupõe arrojo, audácia e decisão.

Já os Romanos diziam, ...”se a obra é difícil, faz-se”..., e passados quase três mil anos, temos pontes por eles construídas, onde ainda circulam automóveis.

Se a Autonomia sentenciou à destruição, a praia do Porto Santo, compete a esta mesma Autonomia, salvar enquanto é tempo, aquela jóia do arquipélago da Madeira.