A postura do Governo da República com a TAP

Foi inaceitável a postura do governo da República com o cancelamento de dezenas de voos da TAP para a Madeira. Cancelamentos e adiamentos que transtornaram a vida de milhares de madeirenses e de turistas. Uma situação que atingiu níveis nunca vistos. Confrontado pelo Parlamento da Madeira, pelo governo regional e por nós deputados do PSD à Assembleia da República a resposta do governo de António Costa foi “não temos nada a ver com a questão porque é uma questão interna da TAP”, afirmou o ministro Pedro Marques que é o ministro responsável pelos transportes. Esqueceu-se o Ministro que o governo da República tem tudo a ver com a TAP. Mesmo com as questões operacionais ainda mais quando são motivadas por questões sindicais. Esqueceu-se o ministro que o atual governo do PS com a extrema esquerda quando chegou ao poder reverteu a privatização da TAP afirmando que “queria mandar na TAP porque é uma empresa estratégica para Portugal devido às Regiões Autónomas e às Comunidades portuguesas”. Por isso a TAP ficou com 50% do capital da empresa, 5% para os pilotos e 45% para os privados. Ou seja o governo manda e queria mandar na TAP. Pois quando nós madeirenses mais necessitávamos de uma palavra e atitude do governo da República, o governo do PS demitiu-se das suas responsabilidades «assobiando para o lado» como se nada tivesse a ver com a TAP. Mais uma vez o governo de António Costa deu provas do desrespeito pelo Povo da Madeira e do Porto Santo. Este caso (também) foi flagrante.

Vivemos uma ilusão?

Os grandes problemas estruturais e macro de Portugal mantêm-se. Crescimento económico muito pequeno, uma enorme divida externa e um défice das contas públicas que nos obriga a ter que pedir dinheiro para pagar parte das despesas do Estado. Ou seja a fragilidade do País continua bem exposta. Basta dizer que Portugal teve o ano passado o segundo maior défice orçamental da União Europeia (3%). Mesmo que fosse os 0,9% como gosta erradamente de dizer o ministro das finanças - colocando para debaixo do tapete o dinheiro injetado na CGD - Portugal mesmo nessa fantasia enganadora teria o 19º pior défice. É bom que se tenha consciência que 12 Estados da União Europeia tiveram excedente orçamental e não défice. Já quanto ao crescimento do PIB as previsões feitas pelo FMI (2017-2023) apontam que Portugal será o segundo país da União Europeia a crescer menos. Ou seja vamos ficar cada vez mais pobres em relação aos nossos parceiros europeus em vez de nos aproximarmos deles. Uma péssima e terrível noticia. A vulnerabilidade de Portugal continua a ser enorme pois temos uma dívida monstra que basta um pequeno aumento dos juros - e isso não está nada excluído que venha a acontecer proximamente, basta ver que os juros atingiram 3% esta semana nos Estados Unidos – para tornar o pagamento normal da dívida em risco. Um filme de terror que conhecemos bem porque o vimos recentemente (2011). Outro dado que merece a nossa reflexão é verificar que mesmo o défice que está a ser reduzido, apesar de ainda ser muito elevado (3%), é feito pelo aumento brutal da carga fiscal e das receitas fiscais. Este governo não tem aliviado os impostos às pessoas, às famílias nem às empresas. Pelo contrário. Tem aumentado sorrateiramente a carga fiscal através de impostos indiretos e de taxas (nota-se menos mas curiosamente é mais injusto). Nunca pagámos tantos impostos em Portugal. As receitas fiscais atingiram 37% do PIB! A conjuntura ajuda. Aliás vivemos da conjuntura. Mas no dia em que a conjuntura mude de ventos os problemas voltam. E em força. Pena ainda não termos aprendido a lição.