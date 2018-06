A perigosa “geringonça desportiva”

Chegar ao domingo e ter ainda este conjunto de caracteres por preencher, é garantidamente sinónimo de algum volume de trabalho e da consequente escassez de tempo para pensar um bocadinho no que vai acontecendo na nossa ilha e no nosso país.

Devo admitir que passei as últimas semanas quase sem ver o telejornal, ou notícias nacionais. Quando isto acontece, costumo-me refugiar nas notícias on line da imprensa regional, mas nem isso consegui.

À medida que os dias da semana vão passando, as dúvidas e incertezas vão tomando proporções incómodas. Definir sobre o que devo ou não partilhar aqui, leva me sempre à mesma questão: mas qual o assunto que leitor gostaria de ver aqui abordado.

Por isso, abro espaço para falar sobre a turbulência que degenerou em violência no futebol em Portugal. Embora seja um assunto por demais repetido, sempre é bom que referenciemos estas últimas semanas, foram negativamente férteis em emoções das mais variadas espécies, no futebol português.

Culpabilizar clubes e dirigentes desportivos não é fácil. Ironicamente o problema não é de agora mas tem um longo percurso abençoado por alguns clubes, que nos últimos anos fizeram parte desta “geringonça desportiva “ bem como de certos e determinados dirigentes mal formados e de alguns cidadãos “poderosos “ e sem escrúpulos que se “colocaram a jeito” dos benefícios de um sistema largamente dominado pela violência e pela corrupção, esta “maldita praga” omnipresente em parte dos clubes sejam eles grandes ou pequenos.

Dir-me-ão que não cabe aos sindicatos da PSP qualquer missão ligada ao desporto. É verdade. Mas não é menos verdade que não possamos exigir ao Governo que actue no combate à violência no futebol com medidas efectivas, como a reivindicação feita pela ASPP/PSP em abril de 2017 ao Ministério de Administração Interna.

Mais, a avaliação da situação feita pela ASPP/PSP, e antecipada à própria acção dos organismos do Estado, em avisarmos para a violência no futebol em Portugal, como se sabe, é preocupante e nós polícias sentimos um clima de animosidade no ar, um clima de guerra entre dirigentes e clubes que está a revelar uma significativa alteração do habitual clima de segurança.

Dessa forma, não esquecendo o contexto sócio-económico actual do nosso país, fica claro que precisam-se de fiscalizações e punições mais severas, para que não aconteçam cenários de “terrorismo” como o da Academia do Sporting em Alcochete.

Sabe-se, perfeitamente, que enquanto tivermos dirigentes ligados ao desporto com educação e formação de baixíssima qualidade; comentadores desportivos ligados aos clubes completamente desbocados e ainda speakers nos estádios a incitar a violência, receio que estes factos contribuem para a verdadeira insegurança, que não só nos entristece profundamente, como obriga-nos a refletir todos sobre o estado hediondo do desporto em Portugal.

Devo acreditar, portanto, que aí reside, o grande desafio do estado português, que por força da Constituição Portuguesa, entre tantas responsabilidades, deve assegurar a segurança dos seus cidadãos e esta é, sem sombra de dúvida, uma delas.