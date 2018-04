A obrigação de descansar no dia do Sol

No tempo de Cristo o domingo não era dia santo nem sequer feriado. Era ao sábado o dia religioso para os judeus. O domingo, porém, para os pagãos romanos era o “dia do Sol”. Houve mesmo uma seita, Mitraismo, que realizava os seus rituais no domingo ao deus Mitra (deus do Sol). Além destas cerimónias dominicais, a 25 de dezembro de cada ano havia também uma grande festa ao deus do Sol Invicto.

Culto ao deus Sol

Dada a grande importância do sol sobre a vida na terra, muitos outros povos olhavam para este astro como um deus ou, pelo menos, como um ser superior que merecia ser adorado. O culto pagão romano tinha origens persas e indianas e foi difundido no tempo de Alexandre Magno (séc. IV aC).

No séc. III aconteceu um evento curioso: Caiu um pequeno meteorito na zona de Emesa, Síria. O imperador romano Heliogábalo, no ano 218, ordenou que a “pedra de Emesa” fosse transportada para Roma e passou a ser objeto de veneração pública, durante algum tempo, já que o povo acreditava ter sido oferta do deus Sol.

Lei de Constantino

Foi o imperador Constantino que por Édito de 7 de março de 321 dC estabeleceu que no “dia do Sol” devia ser tempo de descanso obrigatório. Esta lei prescrevia:

“Que todos os juízes, e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do Sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos...”

Dia santo para a igreja

O sucesso desta lei, rapidamente observada por todo o império, fez com que a Igreja não quisesse ficar para atrás. Pelo contrário, se Cristo ressuscitou num domingo, este era o melhor dia para a sua veneração. Apenas quatro anos depois, no ano de 325 dC, no primeiro Concílio de Niceia a Igreja instituiu o domingo como dia santo. No ano de 354, os cristãos de igual modo “cristianizaram” o 25 de dezembro e nesse ano o Natal passou a ser comemorado no dia da festa do Sol Invicto.

Lei universal

Esta lei, obrigação de descansar ao domingo, de início com origem pagã (culto ao deus Sol), depois religiosa (venerar Cristo), passou a ser observada por todo o mundo, incluindo pelos não crentes, até aos nossos dias. É certo que a lei tem algumas limitações porque há trabalhos que não podem parar ao domingo (hospitais, bombeiros, polícias, etc). No comércio, também, por conveniências modernas, está a tentar transferir o dia de descanso para outros dias da semana.

De qualquer modo, a lei do Imperador Constantino que obrigava ao descanso no dia do Sol é considerada, sem dúvida, a lei mais bem respeitada desde a antiguidade aos nossos dias.