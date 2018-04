A nova profecia de São Mateus

Anunciou-se, no dia de ontem, que os problemas da Madeira seriam todos dirimidos em Lisboa, numa reunião que deverá acontecer hoje, entre o Primeiro Ministro e o Presidente da Câmara do Funchal, não haja vento a mais nem tripulações a menos.

São problemas que afligem, há algum tempo, todos os madeirenses e portossantenses. São assuntos que têm merecido a dedicação, o empenho e a insistência do Governo Regional.

Nenhum deles se concluiu por uma única razão: O Governo da República não responde, não respeita a Constituição, não atende às especificidades regionais e não se importa, por enquanto, com aquilo que por aqui acontece.

O Governo da Geringonça não cumpre a Lei, não revê o modelo da mobilidade aérea, como, desde início, foi previsto. O Governo da Geringonça não trata o investimento no hospital regional como faz com os diversos nacionais. O Governo da Geringonça usurpa valores que são nossos e que nos fazem falta, sendo superior a cento e vinte milhões de euros o saque em curso. O Governo da Geringonça lucra, vergonhosamente, com o negócio da dívida da Madeira, impondo-nos uma taxa de juro superior aquela que paga, ficando com a diferença no bolso. O Governo da Geringonça continua a apresentar deficit nas contas nacionais e ridiculariza o esforço de todos os madeirenses e portossantenses que resultou no equilíbrio das nossas contas e nos resultados positivos das mesmas.

É neste quadro que surge o falso messias que se ingerindo, inqualificavelmente, nos assuntos que competem, por direito e por dever, ao Governo Regional mais não procura do que capitalizar uns pontos a favor da caminhada que o motiva em relação a outros voos.

Atendendo à complexidade dos assuntos que compõem o permanente bloqueio nacional à Região, importa conhecer, com profundidade, a credibilidade dos interlocutores e assim aferir sobre a confiança a depositar nas intenções dos mesmos.

O falso messias em apreço é aquele que desrespeita, continuadamente, o Parlamento Regional, recusa-se, amedrontado, a comparecer na Assembleia Legislativa Regional da Madeira e que, não satisfeito, manda, num verdadeiro ato de bravura, chamar cães aos deputados desta Região, ou seja, aos legítimos representantes da população da Madeira e do Porto Santo.

Este falso messias é o mesmo que se aproveita dos eleitores do município para se projetar para outras motivações, traindo-lhes a confiança depositada no voto que o elegeu.

Do outro lado, o Primeiro Ministro da Geringonça é o mesmo que dificultando, todos os dias, a vida a todos os madeirenses e portossantenses já procedeu de igual forma, usando e abusando dos seus mandaretes regionais. Quem não se lembra de um outro messias que iria resolver todos estes e outros assuntos? Quem não guarda memória da forma como aquele foi descartado quando os ventos mudaram de direção? E, quem não se recorda do mediatismo que mereceu esse comportamento, igual ao presente, de desrespeito continuado às instituições regionais?

Como é evidente, toda esta orquestração nunca teria sido montada sem que existisse, logo à partida, uma novidade na manga. Ninguém, com ou sem juízo político, se arriscaria a um número desses. Resta-nos esperar para ver quais os assuntos que já estão resolvidos e que, para nos serem comunicados, mereceram esta farsa e justificaram toda a montagem desta realidade paralela que mais não pretende do que tentar fazer de todos, os madeirenses e portossantenses, os parvos do sistema.

Importa, por fim, atualizar a profecia de São Mateus 24:23-26 que refere: “Se, então, alguém disser: ‘Vejam, aqui está o Cristo!’ ou: ‘Ali está ele!’, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos... não acreditem”.

Perante isto, basta complementar estas sábias palavras, dizendo aos “eleitos e eleitores”.