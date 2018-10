A minha saída do PSD

O próximo Congresso do PSD-M será o meu último enquanto dirigente com esta liderança política. Foi uma honra ter sido dirigente deste partido e ter honrado a minha herança política familiar. Atingi o cargo mais elevado, dentro da estrutura partido, que algum dos meus familiares atingiu e devo essa honra ao Dr. Miguel Albuquerque. Saio com a mesma discrição que entrei, com o sentimento de dever cumprido, sem arrependimentos, erros graves ou relevantes, com muitos sucessos e contributos positivos, sem inimigos declarados e sem dever nada a ninguém. Saio de consciência tranquila e com muito crédito por receber, satisfeito por esta etapa terminar. Saio também para dar a oportunidade a outra pessoa que se identifique mais com o projecto actual do partido, alguém que participe mais activamente e com maior entusiasmo, uma pessoa com muita vontade de acrescentar mais ao Partido.

Eu dediquei os meus últimos 8 anos ao Partido, primeiro no “Tempo de Mudança” e depois na “Renovação” de Miguel Albuquerque. Fui um dos primeiros “100 do Almirante” que esteve com Albuquerque, estive muito presente nas dificuldades de estar na oposição interna do Partido e estive pouco presente depois das vitórias para as quais tanto trabalhei. Entre estar pouco presente e não estar presente, é natural a minha saída. Há que saber estar e saber sair. Eu vou sair.

Por vezes não somos nós que mudamos de opinião, os partidos é que mudam e numa direção que não nos agrada. Perante isso, devemos seguir a nossa consciência. Eu fiz dois mandatos como dirigente. Acho agora que fiz um a mais do que devia, pelo que a minha saída poderá eventualmente apenas pecar por tardia. A minha saída não cria atritos com ninguém e não prejudica o Partido: cada um segue o seu caminho, sem rancores ou desacordos profundos. Deixo espaço para outros brilharem e mostrarem o seu valor, dando a oportunidade de o partido ir a eleições sem vozes internas incómodas. Os resultados que forem alcançados serão mérito dos dirigentes em funções e eu não terei qualquer mérito ou participação nesses mesmos resultados.

Outros terão a oportunidade de mostrar o seu valor. Não haverá qualquer sombra da minha parte. Eu estou associado à vitória e ao sucesso do Partido, à esperança num futuro melhor, principalmente na Saúde, e não participei em nenhuma das derrotas estrondosas recentes. Deixo os méritos ou falhanços das próximas eleições para os dirigentes em exercício nesse momento. Não será por mim que o PSD será prejudicado e o argumento que eu devo estar calado, para não prejudicar o partido porque sou dirigente, também cai agora por terra. Agora, os que serão dirigentes e todos aqueles que se servem e vivem à custa do partido e do governo, que falem e lutem pelo partido, mostrem a sua cara e falem com as pessoas, e depois recebam os louros das eventuais vitórias ou assumam as consequências das possíveis derrotas.

Eu estou fora disso tudo e volto à minha condição de militante (por enquanto) e de cidadão (sempre!). Neste momento não me identifico com o que está a ser feito, principalmente na Saúde, e não são estes os meus valores. Não posso admitir ser perseguido politicamente apenas por ter opinião, com exonerações ilegais e processos disciplinares sem qualquer fundamento, ainda mais sendo eu dirigente do partido que sustenta este Governo Regional. Saio pelo meu pé, a bem e sem levantar problemas a ninguém. Mas não saio satisfeito com a forma como fui tratado, nem conformado com a perseguição por motivações políticas de que sou vítima. A vida continua para todos e o tempo demonstrará, mais uma vez, quem tem razão.