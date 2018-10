A Justiça ainda não é para todos

O Conselho da Europa acaba de divulgar o relatório sobre os Sistemas Judiciários Europeus, elogiando os esforços feitos por Portugal no acesso dos seus cidadãos mais pobres à Justiça. Segundo as notícias que têm vindo a público, o documento da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ), apresentado na última quinta-feira em Paris, destaca Portugal e a Bósnia, num grupo de países em situação comparável, com níveis de riqueza idênticos, no qual se inclui a Letónia, Lituânia, Grécia, Estónia, Hungria, República Checa e Eslováquia.

Este Sétimo Relatório sobre os Sistemas Judiciários Europeus parece dar especial atenção e importância ao universo de cidadãos abrangidos pelo apoio judiciário, através da Segurança Social, registando, ainda, os montantes gastos para permitir que os cidadãos mais desfavorecidos possam recorrer aos Tribunais: 60,3 milhões no Orçamento de Estado de 2016, por comparação com os 68,3 milhões em 2014 e 51,6 milhões em 2010.

Ora, como se vê, continuamos a ter boas notícias quando somos pouco ambiciosos e os termos de comparação são muito modestos: Bósnia, Letónia, Lituânia, Grécia, Estónia, Hungria, República Checa e Eslováquia. E também quando somos muito pouco exigentes e abrangentes nos dados analisados. Creio que seria interessante introduzir no quadro comparativo a informação relativa à carga fiscal de cada país, essencialmente porque continuo a ter a sensação de que pagamos muitos impostos para muito pouco ou quase nada.

Acresce que os próprios dados divulgados pelo Conselho da Europa revelam um desinvestimento: 60,3 milhões no Orçamento de Estado de 2016, por comparação com os 68,3 milhões em 2014.

Não tenhamos ilusões: a verdade é que, apesar da simpatia do Conselho da Europa, a situação no acesso efetivo à Justiça continua a ser preocupante em Portugal, e isto essencialmente por três ordens de razões: porque temos um regime legal de custas processuais desajustado, desequilibrado e injusto; porque temos um quadro legal de atribuição de apoio judiciário cego e matemático; e porque se tem assistido a uma progressiva desjudicialização e privatização da Justiça; tudo num quadro legislativo deficiente que não pode continuar refém de questões financeiras e de outros interesses, que não os verdadeiros interesses da Justiça e do Cidadão.

No acesso aos Tribunais continuamos com taxas de justiça elevadas, absolutamente desajustadas, num sistema de pagamento prévio que não protege, antes sobrecarrega, onera e depois abandona quem recorre à Justiça e obtém, a final, uma decisão favorável.

O Relatório do Conselho da Europa acaba por fugir a esta questão das custas processuais, para se focar essencialmente no universo de cidadãos abrangidos pelo apoio judiciário. Acontece que, também aqui, a situação é preocupante. O próprio Pacto para a Justiça, que envolveu diferentes protagonistas da Justiça a pedido do Presidente da República, reconhece uma “grave distorção do sistema” de apoio judiciário, que ignora “os estratos médio e alto da classe baixa e inferior da classe média”, de tal forma que acaba por só beneficiar os indigentes e aqueles que não têm qualquer registo de património. Para além disso, o sistema padece de deficiências procedimentais que ultrapassam os critérios financeiros, sendo evidente a necessidade de uma análise jurídica substancial prévia mais consistente.

Há que dizer com coragem que muitas pessoas em Portugal continuam a não poder exercer os seus direitos, apenas porque a sua condição económica ou circunstâncias financeiras não lhes permitem suportar os custos prévios de acesso à Justiça ou beneficiar de apoio judiciário. E nunca nenhum relatório europeu será verdadeiramente positivo enquanto existir um cidadão que não possa aceder à Justiça por questões financeiras. Não podemos continuar a deixar que o cidadão sobreviva à margem da proteção que lhe confere a Constituição.