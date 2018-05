A importância do Turismo

A indiscutível importância que o turismo vem assumindo pode ser evidenciada por meio do reconhecimento pela Assembleia Geral das Nações Unidas da função central e decisiva da OMT (Organização Mundial do Turismo (2001)), conforme consta do preâmbulo do código ético mundial para o turismo, aprovado em 1 de Outubro de 1999, pelos membros da OMT, representantes do sector turístico mundial, delegados de estados, territórios, empresas, instituições e organismos, reunidos em Assembleia Geral em Santiago do Chile.

Na promoção e no desenvolvimento do turismo com o fim de contribuir para o crescimento económico, para a compreensão internacional, para a paz e a prosperidade dos países, assim como para o respeito universal e para a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua nem religião.

As inúmeras actividades desempenhadas na área do turismo não podem ser consideradas de uma forma simples, pois, além de incorporarem as características dos serviços em geral e dos produtos turísticos em especial, a avaliação por parte do turista e a sua satisfação são altamente subjectivas, não apenas baseadas em factos reais, mas fortemente afectadas por aspectos como suas expecativas e percepções.

Em decorrência dessas características, diversos cuidados devem ser observados na oferta dos produtos turísticos, e um factor determinante é a concorrência cada vez mais forte nos diversos segmentos, fazendo com que “o turismo”, como fenómeno social e económico, venha tendo crescente segmentação de mercado com a implementação de produtos específicos para públicos determinados. Essa segmentação será decorrente da identidade que “é um conjunto de características partilhadas pelos membros de um grupo que permite a identificação e a diferenciação das pessoas no interior deste grupo em relação a outros grupos” (Rushmann e Ferri, 2000).

Dessa forma o turismo para a terceira idade é uma das segmentações possíveis, plenamente justificadas não apenas pelo significativo crescimento que esse grupo populacional vem apresentando, mas pelas próprias peculiaridades das pessoas nele incluídas.

Os idosos estão cada vez mais conscientes de que a busca de novos interesses é extremamente saudável e que o isolamento e o sedentarismo são factores de risco para a saúde, especialmente para quem tem maior tendência a problemas como a depressão.

Essa população reconhece que desenvolver projectos pessoais ajuda a viver mais e que a participação em projectos de lazer é uma forma de melhorar a qualidade de vida.

Em 2000, 20% das viagens domésticas em Portugal foram efectuadas por pessoas com mais de 65 anos.

Em Portugal, os programas para a terceira idade têm mobilizado, sobretudo, o público feminino. Nove em cada dez pessoas que viajam são mulheres, na maioria viúvas, que formam grupos muito unidos, facilitando a sua localização, pois viajam juntas para vários destinos. A participação masculina raramente ultrapassa os 20%, e o entusiasmo manifestado pelas mulheres na realização das actividades propostas contrasta com a atitude de reserva e indiferença dos homens.

A maioria dos grupos de terceira idade que efectuam viagens turísticas é formada por pessoas que desistiram de sentir culpa com as preocupações dos outros. Ao viajarem, essas pessoas têm expectativas de usar o tempo de uma forma divertida e saudável: conhecendo novos lugares, pessoas e culturas.

As necessidades conduzidas a desejos e satisfações não envelhecem, e organizar viagens para pessoas com idade acima dos sessenta anos cada vez mais é um segmento alternativo para o turismo. Actualmente os programas existentes na Madeira são apenas adaptados a essa faixa etária, no entanto é fundamental buscar meios para atender a uma demanda reprimida, representada por essa população que deseja viajar seguindo roteiros adequados e previamente seleccionados para a sua disponibilidade de tempo, normalmente em baixa temporada. É imprescindível que, no futuro, na Região Autónoma da Madeira, os roteiros de viagens para a terceira idade criem mecanismos para atender às expectativas dos idosos. Alem disso, faz-se necessário buscar meios para promover viagens e destinos diferentes dos já existentes e convencionados a pessoas idosas, como é o caso das estâncias hidrominerais ou hidrotermais.

Hoje, no debate sobre políticas públicas, nas interpelações dos políticos em momentos eleitorais e, até mesmo, na definição de novos mercados de consumo e novas formas de lazer, o idoso é um actor que não está ausente no conjunto de discursos produzidos. A tendência contemporânea é rever os estereótipos associados ao envelhecimento. A ideia de um processo de perdas tem sido substituído pela consideração de que os estágios mais avançados de vida são propícios para novas conquistas guiadas pela busca do prazer e da satisfação pessoal. As experiências vividas e os saberes acumulados são ganhos que oferecem oportunidades de realizar projectos abandonados em outras etapas e de estabelecer relações mais profícuas com o mundo dos mais jovens e dos mais velhos.

Neste sentido, vai também o programa de turismo sénior, há pouco aprovado, do INATEL, para potenciar o envelhecimento activo, proporcionar o contacto intergeracional, combater o isolamento e a exclusão social ou ainda de democratizar o acesso a actividades de turismo e lazer.

As operadoras e agências de viagem possuem ainda poucas ofertas específicas para o público da terceira idade, e, comummente, as pessoas dessa faixa etária, costumam realizar viagens rodoviárias com percurso até oitecentos quilómetros do local de residência, preferencialmente viagens curtas, com até cinco dias de duração: as mulheres mais idosas manifestam predilecção por viajar em grupos.

Em Portugal proliferam, na última década, os programas voltados para os idosos, como as escolas abertas, as universidades sénior e os grupos de convívio de idosos. Esses programas, encorajando a busca de auto-expressão e a exploração de identidades de um modo que era exclusivo da juventude, abrem espaços para que uma experiência inovadora possa ser vivida colectivamente e indicam que a sociedade portuguesa é, hoje, mais sensível aos problemas do envelhecimento.

Enfim, as empresas privadas na R.A. da Madeira deveriam, urgentemente, consciencializar-se da importância do público idoso, oferecer serviços adequados e aplicar recursos financeiros e humanos para atender com êxito, às solicitações das pessoas idosas. Nesse contexto, não se trata de separar os clientes idosos dos clientes jovens e, tampouco, de se criarem “guetos turísticos” para as pessoas idosas, mas de elaborar produtos que contemplem as necessidades específicas da clientela idosa. Isso vale para todas as indústrias turísticas, dos quais se espera, para os próximos anos, um real avanço para o mercado da terceira idade.