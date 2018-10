A árvore matou gente, mas o Ministério Público feriu a justiça

Não sou particularmente “justiçoso”, mas confesso que acalento uma certa inocência pueril de acreditar que o meu país é um “Estado de direito”, com todas aquelas virtudes duma justiça emancipada e madura que nos conceba a todos de igual modo, enquanto sujeitos de direitos e deveres perante o primado da lei.

Noutras ocasiões já aqui escrevi sobre a tragédia do ano passado no Monte, e nunca poupei a grotesca acção do Ministério Público, nas primeiras longas horas após o funesto evento que nos ensombrou a todos, e lançou um despropositado anátema quer sobre os conhecidos arguidos, quer um sentimento dúbio duma incompreensível ligeireza da acção da justiça perante toda a comunidade. As recentes notícias sobre a alegada sonegação de provas por parte do técnico contratado pelo Município do Funchal, veio adensar de sobremaneira o clima de suspeição a que o próprio Ministério Público insolentemente permitiu ser instalado nesta trama quase que parodiante na sua forma, mas verdadeiramente catastrófica na sua essência. O respeito pela memória das vítimas e seus familiares, não reside apenas no recato “politicamente correcto” perante a mórbida atracção do aproveitamento das oposições ou dos comuns cidadãos que se permitem ter uma legítima opinião crítica ou as óbvias questões retóricas que o senso comum formulou e a que o Estado ainda não respondeu. O respeito era também responder às questões do Povo através dos deputados eleitos em nossa representação quando convidados a se pronunciar os responsáveis, na Assembleia Legislativa Regional. O respeito do Estado de boa-fé revela-se igualmente numa investigação isenta e imaculada nos seus procedimentos pelos órgãos judiciais, porque é isso o minimamente exigível.

Enquanto nada se sabe, o edil do Funchal está totalmente dedicado ao roteiro da campanha nacional do PS e assume-se como um mero instrumento da realização dos sabujos interesses do Estado centralista sobre a “colónia” da Madeira - a única região que escapa (ainda) à cor rosada - a que o PS ainda não colecciona. Como várias vezes aqui escrevi, actualmente já nem há pudor em mostrar que a maior autarquia da região é um mero trampolim, para a satisfação da intestina cobiça do Terreiro do Paço, escaqueirando como era previsível, o tal compromisso firmado com os funchalenses nas eleições autárquicas do ano passado. E não vale a pena que alguns dos pequenos peões da então coligação vencedora (PS, BE, JPP, NOS e PDR), se colocarem de parte, no percurso lodoso e escorregadio do laureado candidato “apartidário”. São todos cúmplices e se se mostram surpreendidos com este devir, acredite: é puro engano.