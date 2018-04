6 notas sobre o futuro do CDS Madeira

2019 será um ano de clarificação na Madeira e, muito provavelmente, de profunda alteração da política e em especial na governação regional, isto após a desilusão que foi a pseudorrenovação de Miguel Albuquerque, que a maioria dos madeirenses reconhece falhada e penalizou nas últimas autárquicas.

Os três principais partidos na Madeira afinam as equipas e os projetos para melhor convencer o eleitorado. O CDS Madeira terá uma nova liderança reforçada pelo próximo Congresso de Julho e sobre o meu partido gostaria de compartilhar algumas notas:

1. O difícil mandato de Lopes da Fonseca termina com a retoma da unidade do CDS, em que a antiga liderança de José Manuel Rodrigues coopera com a futura liderança de Rui Barreto. Lopes termina ainda o mandato com a maior presença em executivos autárquicos que o partido jamais teve, em 2 câmaras municipais e em 7 Juntas de Freguesia, bem como a ser o equilíbrio da balança no Funchal. Deixará ainda o partido com contas em dia.

2. José Manuel Rodrigues soube sair da liderança e contribuirá com toda a sua experiência nesta etapa do partido e ajudará a formar e integrar novos quadros de modo a que a presença do partido num futuro, cooperando com aquele que deverá ser o novo líder, Rui Barreto.

3. O rigor e a transparência que Teófilo Cunha trouxe para a gestão de Santana serão bem usadas na gestão e organização interna do CDS, mostrando que os recursos são bem usados e que o partido é independente de interesses e arrufos que sobejam em outras forças partidárias.

4. O apoio nacional de Assunção Cristas à Madeira é claro e torna-se evidente que ela e a sua equipa têm uma grande popularidade e é reconhecida a seriedade do seu trabalho. Tal certamente beneficiará o trabalho do partido na Região ao contrário da menos-valia que Rui Rio representa para o PSD.

5. O CDS Madeira duplicou o número de militantes nos últimos anos e esse crescimento terá tradução eleitoral de modo a que as diferentes soluções governativas maioritárias saídas de 2019 terão que contar com o partido, o que sem dúvida o valoriza e responsabiliza. É claro agora que o CDS Madeira tem quadro qualificados para governar a Região.

6. Rui Barreto provou que sabe esperar pelo seu tempo, não se colocou em bicos de pés, mostrou grande domínio dos diferentes dossiers, mas, acima de tudo, provou ter uma sensibilidade social que Albuquerque não possui. Mostrou ainda que é capaz de chegar a compromissos com Paulo Cafofo e ao centro-esquerda, bem como com o PSD, isto, claro, sempre que em causa estejam os superiores interesses da Região. O CDS poderá constituir a Esperança da Madeira e do Porto Santo para que nenhuma maioria absoluta, de qualquer cor, tenha a veleidade de achar que é dona da Madeira e do futuro de todos os nossos filhos e filhas.