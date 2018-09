Com que então a aprovação do Hospital da Madeira como projecto de interesse Comum pelo Conselho de Ministros “é obra da pressão” do Governo Regional e do PSD? E nós a pensarmos que o executivo desta Autonomia conquistada tinha funções bem mais edificantes do que o mero lobismo, até porque, a esse nível, há grupos bem mais discretos, baratos e eficazes.

Com que então o PS-M é “esquizofrénico” por desejar uma terceira companhia aérea na rota Madeira-Lisboa? Afinal, não é isso que todos querem, viajar mais e pagar menos, sem talões, nem outras complicações? E havia tanto para imputar aos socialistas na questão da mobilidade.

Com que então, falta fiscalização no sector do Turismo, desleixo que permite esplanadas a mais, concorrência desleal e outras nojentices, aspectos que comprometem o destino e a qualidade diferenciadora e a culpa é de três guias com rosto que assumem as críticas e recusam alimentar a lógica do perfil falso?

Senhoras e senhores eleitos ou com assumido desejo de o ser. Tenham dó. Ponderem antes de disparatar e em vez da produção absurda de comunicados e de conferências de imprensa, de queixinhas inconsequentes e da reles bilhardice social tracem um rumo para a Região, com objectivos exequíveis, e tomem decisões fundamentadas.

O imediatismo é confrangedor. Poucos pensam nas consequências da deriva, das declarações ziguezagueantes e das opções assumidas. Tratam os eleitores por parvos, omitem contextos, são parciais nas abordagens, expedientes que na era da intensificação do escrutínio mediático é um convite a nova abstenção ou a um castigo sem precedentes.

O instinto de sobrevivência expresso na ‘fuga das galinhas’, a propensão para assumir paternidades de forma precoce, dispensando testes de ADN, ou o oportunismo delirante faz com que os madeirenses percebam o que é que preocupa de facto a classe com mais tempo de antena. São os votos que garantem lugares e não as soluções à medida das necessidades de um povo cansado de discursos vazios de ideias e de poses ensaiadas. Ora, se os verdadeiros decisores forem mais exigentes do que é habitual e estiverem atentos ao que aí vem, podem ser bem mais severos.

Senhoras e senhores eleitos ou com assumido desejo de o ser. Não abusem do cumprimento, com o chapéu alheio. Nem dos observatórios de conveniência, com intuitos intimidatórios. Abstenham-se de discriminar pessoas ou de ofendê-las em circuito fechado, nesses grupos criados nas caixas de mensagens do WhatsApp ou do Facebook. Mais cedo ou mais tarde tudo se sabe, com provas, pois a inabilidade e impreparação dos ansiosos é de tal ordem que deixam rasto.

Uns e outros, no poder ou com a expectativa de a este chegar, devem debater ou discursar sem exigir o aplauso, equacionar alternativas e decidir sem mendigar. O povo tem cada vez mais informação que determina a escolha que julga acertada ou recomendável. O resto é intoxicação, nefasta e de efeitos incalculáveis.