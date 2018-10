Sambinha e coisas sérias

A vinda de Antonoaldo Neves à Assembleia Legislativa não surtiu o efeito que os menos informados e o cidadão desimportado da agenda diária, pensou que pudesse gerar.

O presidente executivo da TAP é um gestor profissional e como tal pugna por ter resultados positivos e um desempenho que agrade aos accionistas da empresa. “Factos e dados”, como gosta de propalar.

Nunca Antonoaldo se iria compadecer com as críticas – justíssimas – e anseios – justificadíssimos – dos madeirenses usufruírem de tarifas mais acessíveis nas deslocações aéreas. Aborrece e incomoda o facto, provado e comprovado nos sites de viagens, de não podermos sair daqui para fora, porque os lugares disponíveis nos aviões são vendidos a preços dificilmente alcançáveis pelo bolso do cidadão comum. São etiquetados de escandalosos ou pornográficos? Com questões de semântica podemos bem. E não, engenheiro Antonoaldo, não queremos nem podemos aceitar que nos diga em que dias e em que horas vamos descolar, muito menos com a indicação do período de permanência em Lisboa para conseguirmos uma tarifa baixinha no regresso à ilha. Disparate! O que queremos e temos o direito de exigir são valores justos e equilibrados para nos movimentarmos. Apenas isso. Se a linha dá lucro, como se provou pelos números divulgados na comissão de inquérito, porque nos submetem a esta complicada equação de termos de gerir a nossa vida em torno de inúmeros factores que ditam os preços dos lugares no avião? Como já aqui dissemos o português do continente tem ‘n’ alternativas para se deslocar. Não é justo que o madeirense seja relegado para o nível mais inferior da cidadania.

A TAP procura o lucro e o país agradece, até porque temos lá ou quota, não é verdade? Sim a empresa é pública com gestão privada e por isso quem deve vir à comissão de inquérito da ALM é o ministro das Infraestruturas e, no limite, o primeiro-ministro.

O modelo de subsídio de mobilidade cozinhado entre Passos Coelho e Miguel Albuquerque não serve. Convinha conhecer, nem que fosse para memória futura, o teor das negociações.

A questão da mobilidade e da continuidade territorial merecem uma abrangência global do poder político e, como já aqui sublinhámos, não podem estar refém das companhias aéreas. Mas é isso que acontece com o actual modelo. É o poder político que tem de desapertar este nó, por forma a nos conferirem o direito que está estipulado na Constituição da República, tão recordado nos últimos tempos.

Dispensamos atenções especiais ou migalhas da TAP ou de outra empresa de aviação. Importante é garantir uma solução duradoura que garanta valores aceitáveis à condição de insularidade. Depois desta espécie de ‘sambinha’ parlamentar, que venham as coisas sérias.