Há um certo desvario no ar. E ainda falta tanto para as eleições onde tudo se joga. Deslumbramento de um lado. Presunção do outro. Nervosismo indisfarçável em todas as frentes comprometidas com o clientelismo que garante votos e poder, mas pede lugares e cargos.

Nota-se excessiva propensão para o erro. Basta contar as contradições acumuladas, os lapsos assumidos por força das circunstâncias que a informação livre pôs a nu, as desculpas por pedir, as acusações sem provas e até a banal partilha nas redes sociais das ‘fake news’ por parte de eleitos, postura que espelha bem a execrável forma de fazer política daqueles que investidos de responsabilidades lesam compromissos.

Pedir prudência é o mínimo. E honestidade, sempre. Comecem a fazer contas. De forma séria. Certifiquem-se que têm dinheiro para pagar o que mandaram aprovar. E depois, expliquem opções. Tracem um rumo consistente, que dure para além de uma campanha de marketing. Debatam o futuro colectivo e não apenas os interesses dos nichos que vos sustentem. Mas pensem antes de abrir a boca.

Na era em que muitos tendem a embarcar no ‘ferry’ eleitoral, evitem dar à costa. Não se armem em refugiados da Renovação, da Mudança ou de qualquer outra sensibilidade só porque a maré parece estar de feição.

Poupem-nos à encenação. Enterrar contenciosos é como esconder tesouros. Mais cedo ou mais tarde alguém, mesmo sem bússola, reclama o trunfo. Basta que com o mesmo tire dividendos, quando não há mais nenhum argumento válido para alimentar a tradicional dialéctica.

Num contexto em que as minorias governam mesmo não ganhando eleições e em que as convicções mudam conforme o debate, há quem não espere por vagas ou ondas de fundo para mostrar o que vale. As vozes insatisfeitas multiplicam-se. Por temerem vendidos, grupos de pressão, lobbies e mais do mesmo.

A uns e outros, verdes ou maduros, ambiciosos ou sonhadores, pede-se que não abandonem quem vos deu chão e trono, chaves e mordomias. É que cresce a constatação que vivemos “à conta de Deus”. Tal como Maria Salomé, de 70 anos, a única residente da Fajã do Mar, um sítio ‘escondido’ no Arco da Calheta. Passa os dias sozinha faz tempo. Há 27 anos que tem a televisão como companhia e a rádio como cúmplice, luz de presença ou ferrolho. Só tem turistas como vizinhos. E nós aqui tão perto, à espera que aqueles que viraram costas aos resistentes se preparem para voltar a dar a cara, apenas por uns meses.