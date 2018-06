E se governassem?

Andam os madeirenses enrascados e é vê-los a tresler de modo a produzirem comunicados inconsequentes. Os garrotes financeiros perduram. Há gente que vive com pensões de miséria, que mendiga apoios para sobreviver e que se sujeita a angariação de donativos para ter futuro. Enquanto isso os alucinados do regime brincam com as palavras.

Andam os madeirenses entalados com a imobilidade reinante e é vê-los entretidos com a diversão parlamentar ou a produzir propaganda só porque vem aí o ferry, o cargueiro privado vai andando e o helicóptero de combate aos fogos já chegou. Quando não é post delirante são perfis falsos. E quando não é visão sectária é a fuga às responsabilidades. Quem foi que prometeu tudo aquilo que a um ano do fim do mandato está por concretizar?

Andam os madeirenses a contar cêntimos e é vê-los sem vergonha a mostrar que afinal, mesmo sem ganharem globalmente mais do que o presidente e do que o vice, são uns privilegiados, só porque um ou outro, ou ambos, já só consegue ter colaboradores directos e de confiança política se lhes derem compensações ao abrigo de um qualquer item compensatório, do Fundo de Estabilização Tributária ou de nomeações vergonhosas, como aquelas que humilham directores de serviços só porque é preciso mimar técnicos especialistas.

Andam os madeirenses empenhados em ser honestos e é ver os medalheiros que herdaram o pior do jardinismo a disparatar. Que o diga o antigo chefe de gabinete de Jardim, que agora alinha por Calado, e que para espanto colectivo regressou ao registo das ameaças criminais contra o DIÁRIO. É o primeiro neste mandato a fazê-lo. Que não lhe falte a coragem pois haverá em breve novos motivos para a reacção sensacionalista. Mas tomem tamanho comportamento como aviso para o que aí vem. Esta gente não admite que se saiba mais do que aquilo que tenta impingir, que se veja para além do óbvio e que o escrutínio jornalístico não tenha intuitos persecutórios.

Como o melhor do mundo no futebol, quem governa deve concentrar-se antes de agir, pensar antes de falar e equacionar antes de prometer. E acima de tudo ser consequente.

Isto não vai lá com apertos de mão. Para os sem memória, que agora bajulam o exterminador frustrado, branqueando-lhe atrocidades e desvarios que a todos penalizou, o futuro está sobretudo na mão de cada um.

Não nos calam. Nem com pedras, nem com medalhas, mesmo que fiquemos honrados com o gesto unânime de quem decidiu distinguir a missão informativa do DIÁRIO com a medalha de ouro de mérito municipal do Funchal. Mas não deixa de ser sintomático que apenas no ano 142 da nossa existência o reconhecimento de uma das entidades públicas da ilha ganhe expressão, bem depois das distinções nacionais e mundiais.