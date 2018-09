As pessoas como números

Nesta infindável discussão em torno das viagens aéreas há um denominador comum que perpassa tudo o que se diz e se lê. É tudo uma questão de números. Há uns anos, num acalorado debate sobre que verbas deveria transferir o Estado para as regiões autónomas, um político no poder no governo da República, dizia que todas as reivindicações das ilhas eram válidas e respeitáveis, mas que não valiam mais do que as exigidas pelo concelho de Sintra, que segundo os Censos de 2011, tem cerca de 378 mil habitantes... Se formos por aí estamos definitivamente perdidos. A nível de eleitores valemos muito menos que grande parte dos distritos continentais. Infelizmente a tese defendida pelo tal político, social-democrata, ainda faz caminho nos gabinetes que traçam o futuro do País e que decidem para onde vai o dinheiro. É de facto tudo uma questão de números. E as pessoas são vistas por esse prisma. Como um dígito que influencia mais ou menos na governação, de acordo com o círculo eleitoral onde reside. Os protestos dos madeirenses face à mobilidade aérea são mais do que justos. Por menos fazem-se manifestações ruidosas nas ruas. Nós não podemos continuar a ser reféns das políticas comerciais e de marketing determinadas por um qualquer CEO de uma companhia de aviação, seja ele brasileiro, chinês ou português. A autonomia da Madeira não pode estar na dependência desta ou daquela decisão de sujeitos que só têm o lucro e a rentabilidade do negócio como objectivos primeiros. Era o que faltava! Mas, como temos assistido, eles condicionam e dificultam-nos a vida, nas barbas dos senhores que nós elegemos para defenderem os nossos interesses e zelarem pelos nossos direitos. Na prática é isso que acontece sempre que queremos reservar uma passagem numa época mais concorrida ou com menos tempo de antecedência. Como se ir ao Porto ou a Lisboa fosse a mesma coisa que ir assistir a um concerto no Central Park, em Nova Iorque ou ir dar uma volta no London Eye... Este tema esgota a paciência de quem necessita de uma ida ao continente, de enviar os filhos para a universidade, de visitar um familiar ou, porque não, ir fazer comprar ao El Corte Inglés. Pouco importa se é fértil como palco político, eleitoralista e demagógico. O jogo de palavras em que está envolvido é uma brincadeira de mau gosto para o residente que não consegue viajar porque as tarifas são proibitivas e porque a alternativa não existe e a que existia durante os últimos três meses demorava 24 horas para atravessar o mar. Aos que insistentemente nos equiparam a números esquecem-se que de Sintra ao Porto, a Faro ou até a Bragança existem diversas alternativas de deslocação, gastando-se em todas elas quantias muito inferiores às que nós temos de despender para circularmos em território nacional. De Lisboa ao Porto fica até mais barato optar pelo avião, na maior parte das vezes. Uma passagem numa low cost pode importar 30 euros ida e volta. De comboio entre os 50 e os 60 euros e de autocarro 34 euros.

Continuamos cidadãos de segunda, não tenhamos dúvidas. Enquanto nos cercearem o direito de deslocação dentro do país seremos prisioneiros da ilha à espera que o burocrata de serviço coloque mais uns números na folha de Excel que orienta a sua acção política e governativa.

O modelo de mobilidade tem de assentar num pilar estável, bem definido e blindado, que seja justo e duradouro. Promova-se um pacto de regime, esgadanhem-se em arranjar mais companhias para esta rota, mas resolvam o problema.