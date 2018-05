Não é por tudo ter sido planeado na Madeira e até haver pelo menos um ilhéu entre os invasores da Academia leonina. Não é por nada, mas há um inevitável paralelo entre a dor de alma que os sportinguistas vivem neste momento e o pesadelo que muitos madeirenses sofreram durante anos.

Num caso como noutro, a sede de poder manietou alternativas e comprometeu a leitura lúcida das realidades, daí resultando um sem número de reféns e de vítimas. As excentricidades e os caprichos daqueles que se julgam únicos, importantes e eternos foram e são um perigo público. Mesmo assim, sem emenda, a história repete-se. E os estragos transversais são de grande monta. Bem mais do que uma reles chatice.

Os dois poderosos desta equação foram legitimados por maiorias absolutas quase absurdas, por cartas brancas que aos poucos ficaram manchadas com abusos e calotes, contradições e alarvidades. Todos tinham obrigação de saber que corriam riscos de efeitos imprevisíveis ao prolongar no tempo a deriva que arrasta para a lama os incautos mas sempre leais contribuintes ou sócios.

Os líderes incendiários não libertam. Pior, geram dependências, a par de sucedâneos irracionais sempre prontos a executar encomendas. Escudam-se em claques seguidistas. São avessos ao escrutínio permanente. Cultivam a desobediência. Só se demitem quando percebem haver um ganho maior como consequência. Não ouvem quem sabe. Nunca têm culpa de nada e gabam-se de nada assinarem que os comprometa. Nunca respondem às perguntas inconvenientes nos momentos mais críticos. Rodeiam-se de medíocres. Humilham quem tem méritos e provas dadas. Ofendem quem deviam respeitar. Estigmatizam. Processam. Ameaçam.

Mesmo que em campos diferentes, os protagonistas de garras afiadas têm traços comuns e, porventura, desfechos idênticos. Moram e demoram-se na comunicação, no camarote do comentário permanente e da calúnia fácil. Não são apenas malucos por estratégia. Levam mesmo muitos a perder a cabeça.

Na ilha, como no clube, na política, como no futebol, a mudança começa por casa. Mesmo que os sucessores sejam uma incógnita, é preferível respirar esperança do que suportar os garrotes, acreditar no futuro e cultivar valores do que fiar-se em promessas.

Os madeirenses bem conhecem o que foi feito durante todos estes anos de democracia com idade para ter juízo mas que por vezes insiste em fomentar o estado de negação. Os sportinguistas passam pelo mesmo dissabor embora sintam que a violência verbal e física atingiu proporções inimagináveis, mesmo que não derive só das loucuras do Carvalho, dos equívocos tácticos do Jesus e dos frangos do Patrício.

Não deixa de ser curioso que num caso como noutro a desconsideração legítima comece por dentro. Mas já devíamos ter aprendido que as maiorias inquestionáveis e suspeitas degeneram, tendem a ser obsessivas, num deprimente espectáculo de homens sós que só pensam em si.

Um logro a evitar agora que os partidos ensaiam 2019 com sobranceria radicalizada. Não delirem. Hidratem-se. Evitem o ridículo. Escolham os melhores, se é que os têm. Lutem mas tenham consciência que nem todos estão no mesmo plano. A nossa missão é informar. Até porque não vamos a votos. Mas deixamos um compromisso. O DIÁRIO valorizará a diferenciação dos conteúdos e apostará numa programação própria, de modo a que os leitores tenham acesso ao maior número de elementos necessários e esclarecedores, para que depois possam fazer livremente as suas escolhas. E nunca ao contrário. Por muito que algumas claques assim o desejem.