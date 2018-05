A principal conclusão da visita do Primeiro-Ministro à Madeira é a sua mudança de atitude. Já percebeu que o Governo Regional está a fazer um bom trabalho e que os assuntos pendentes entre a República e a Região têm de passar das promessas às certezas. Mas há outras quatro certezas fundamentais que saem desta curta visita:

1- A certeza de que havia, e há, assuntos por resolver entre a Região e a República;

2- A certeza de que o Governo Regional do PSD está a trabalhar bem;

3- A certeza de que a República reconhece que a Madeira cumpre com as suas obrigações;

4- E a certeza de que tudo isto é uma monumental derrota do PS-Madeira que sempre se remeteu ao silêncio e/ou ao sacudir de responsabilidades nas matérias que interessam aos madeirenses e porto-santenses.

Até agora tínhamos muitas promessas, mas nenhum fim à vista. António Costa reconheceu que a Madeira contribuiu para o crescimento do país e percebeu, finalmente, que o único caminho é trabalhar ao lado do Governo legitimamente eleito pelos madeirenses.

Financiamento do Novo Hospital e pagamento da dívida na Saúde

António Costa admitiu nesta visita que o Governo Regional já tem o seu trabalho feito na questão do novo hospital e que é a República que está em falta com a Madeira. Reafirmou que “o Estado vai fazer aquilo que é correcto, pagar em 50% as despesas com a construção e equipamento do novo hospital”. E mais prometeu pagar a dívida da República à Região referente aos subsistemas de saúde, no valor de 17 Milhões de Euros.

Correção da injustiça nos juros do empréstimo dívida

António Costa mostrou finalmente perceber que é injusto cobrar à Madeira uma taxa de juro superior àquela que o Banco Central Europeu cobra à República pelo mesmo empréstimo. As suas palavras nesta visita foram muito claras: é preciso pegar na redução da taxa de juro de que a República tem beneficiado e convertê-la em benefício para a Região Autónoma, “para que a Madeira não tenha de pagar à República mais do que a República vai pagando aos seus credores.”

Moralização do Subsídio de Mobilidade

Quanto ao subsídio de mobilidade, o Primeiro-Ministro alinhou com as teses desde sempre defendidas pelo Governo Regional da Madeira. Ou seja, reconheceu que houve um aumento de 40% nas deslocações dos residentes, mas que o actual modelo beneficia sobretudo as transportadoras. Contudo, o PSD nunca vai aceitar que os madeirenses sejam portugueses apenas até o tecto de 25 milhões de euros no que respeita à mobilidade. A nossa mobilidade não tem preço.

Conclusão

Este Primeiro-Ministro já percebeu que pode trabalhar com este Governo Regional, que promete e cumpre. Foi isto que António Costa admitiu. Se me perguntarem em que factos se baseou António Costa para saber que pode contar com o Governo Regional do PSD, aqui deixo alguns exemplos de promessas cumpridas pelo executivo de Miguel Albuquerque:

- O Jornal da Madeira foi privatizado.

- O avião cargueiro está operacional desde julho de 2017.

- O ferry começa as viagens a 2 de julho;

- Reduziu em 40% o chamado Jackpot da Assembleia Legislativa;

- O helicóptero para o combate aéreo aos incêndios chega a 15 de junho;

- Baixou os impostos, o IRS e o IRS, e devolveu 37 Milhões de Euros às famílias e às empresas;

- Diminuiu a taxa de desemprego de 15,9 para 8,9%;

- O subsídio de insularidade foi reposto;

- As Finanças Públicas foram consolidadas;

- A Madeira foi a única região do País sem défice;

- Incentivou e atraiu o investimento privado;

- As exportações madeirenses estão acima da média nacional;

- Retomou o investimento público, com repercussões positivas para a economia;

- Apostou em obras sociais, como o Centro de Saúde de Câmara de Lobos, o Centro de Saúde da Calheta, a Escola do Porto Santo e a Escola da Ribeira Brava.

- O Turismo continua a crescer e obteve os melhores resultados de sempre.