A Portugalidade tem um preço ?

Estou atónito. Cito o contexto para que melhor se perceba. Querem ser Portugueses? Querem viajar entre a Madeira e o Continente? Ora tomem lá 25 Milhões de Euros e agora amanhem-se. Quando e se acabarem, não viajam mais nesse ano. Ah! E quanto à TAP e à ANAC, apesar de serem empresas públicas, isso não é problema nosso. Amanhem-se também com eles ...E antes que me esqueça! Se aceitarem têm um rebuçado (leia-se bónus nos juros)! Como?, pergunto-me. Será que então não é melhor fazer um leilão? Ver quem dá mais? Será, por exemplo, que Espanha (apesar de não se poder perdoar o que faz à Catalunha) nos aplicaria o mesmo modelo das Canárias? Não era mal pensado! Agora que até já cá temos a BINTER! Noutro plano, como o Reino Unido, com o Brexit, está a lançar-se numa campanha de apoios a terceiros para que entrem na sua esfera de influência, será que não quererá reproduzir o modelo do século XIX quando a corte Portuguesa fugiu para o Brasil e nos entregou à nossa sorte? Será que nos admitiriam na Commonwealth? O facto de já existir na organização um país de língua oficial portuguesa, o mesmo é dizer um PALOP, até nos facilitaria a vida, pois agora tratar-se-ía, tão só, de promover a integração de uma RALOP (leia-se, região autónoma de língua oficial portuguesa). Assim como assim, até se podia ganhar com o câmbio! Mas confesso que não sou de intrigas. Se a Holanda (qual Flandres com que sempre nos demos bem) quiser criar aqui uma “ponte” para Aruba e Curaçau (nos der um estatuto semelhante) e também estiver disponível para o leilão ... venham eles! Quantos mais, melhor! Assim diz a “lei” da oferta e da procura de que tanto se tem falado a propósito do subsídio de mobilidade. E aqui que ninguém nos ouve: até temos, para o leilão, um trunfo enorme e uma vantagem a não escamotear. O trunfo é o de se propiciar a qualquer daqueles países um aumento exponencial da sua plataforma continental (Portugal é que vai ficar bastante mais pequenino, quase como o que existe ali para os lados de Coimbra). A vantagem maior seria, porém, se o Reino Unido ou a Holanda ganhassem o leilão. É que como estes países sempre perceberam o negócio dos Centros Internacionais e sempre os defenderam, o nosso CINM ganharia uma nova dimensão.

Mas voltemos ao sério! Ouvi e li bem? A república (esta só pode ser com minúscula!), chantageia e desresponsabiliza-se? Quanto ao “rebuçado se” ...demonstra o que já sabíamos sobre quem governa o país. Relativamente ao não cumprimento de uma obrigação constitucional, que passa por fazer com que a sua empresa pública de transporte coletivo aéreo e a autoridade nacional da aviação civil atuem em conformidade com os seus deveres para com os cidadãos e as empresas portuguesas da Madeira, também nos elucida sobre os novos DDT’s. Tão mais percetível, aliás, quanto se permite que continuem a abusar de todos nós (Estado incluído), em vez de serem obrigados a corrigir o que está mal e que é por todos reconhecido.

Como, por exemplo, e quais pecados maiores, 1) o de sermos, enquanto cidadãos deste país, obrigados a emprestar dinheiro ao Estado para que este cumpra com uma função social e, 2) o manter-se a segregação entre quem tem e pode e quem não tem. (e não se fale da Europa porque em Espanha isso não sucede!). Ou será que deixou de ser obrigação do Estado garantir a não discriminação entre todos os cidadãos do seu país, independentemente do seu local de residência ou da sua condição económico-financeira, no acesso a uma função social desse mesmo Estado? Ou será que já não somos Portugal e ainda não sabemos? (voltaria às virtudes do leilão, mas já estou a abusar do espaço do DN).

Confesso estar siderado com tudo isto! E tanto mais quanto há quem se coloque, aqui na Madeira, do lado de quem não assume a sua responsabilidade para com os Madeirenses, antes lave as suas mãos (ao deixar no ar a ideia de que a TAP tem mais poder do que a república) e nos desqualifique enquanto cidadãos de pleno direito deste país...

Neste quadro digno de Dali, uma nota final para as loas tecidas a quem disse que iria baixar os juros. Será que é de acreditar em quem já o prometeu há mais tempo e nada fez? Por outro lado, como podem ficar satisfeitos quando o cenário aventado envolve chantagem e uma baixa progressiva anual e não imediata e total? Significa isso que aceitam (e corroboram, afinal) que não somos portugueses de corpo inteiro, outrossim e só, aos bocadinhos?... Enfim! Recorrendo aos nossos irmãos Brasileiros ...ninguém merece!