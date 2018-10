“O incêndio pode voltar a entrar-nos pela cidade”

José Minas, 51 anos, nasceu em Viana do Castelo, fez o percurso académico no Norte do país, concluiu a licenciatura em Gestão de Segurança e Protecção Civil, seguindo carreira no Exército. Abandonou a experiência militar em 1993 e um ano depois rumou à Madeira para assumir funções de adjunto, e mais tarde, de 2.º comandante nos Bombeiros Municipais do Funchal, sob o pelouro do professor Virgílio Pereira. Manteve-se no cargo até 2006, passando depois a chefe de secção na corporação de bombeiros da capital madeirense. Em 2014, foi indigitado comandante interino e participou activamente na passagem do corpo de Bombeiros Municipais para Sapadores. Coordenador do Grupo de Formação de Salvamento e Desencarceramento no Serviço Regional de Protecção Civil, José Minas é, desde 11 de Janeiro de 2018, comandante em regime de substituição dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) e, muito em breve, uma vez concluídos todos os passos do código de processo administrativo e do concurso nacional, será nomeado comandante efectivo do maior corpo de bombeiros da Madeira.

Ao DIÁRIO releva as prioridades do seu mandato de cinco anos, mostra-se descrente na capacidade de prevenção de incêndios e confiante na eficiência do combate. Revela que os BSF estarão, muito em breve, na linha da frente no desencarceramento e no combate de incêndios urbanos. Desvenda o bombeiro de carne e osso e destaca o profissionalismo e a prontidão dos seus homens, classificando de épico o combate às chamas no núcleo histórico de São Pedro, na noite de 9 de Agosto de 2016.

Em termos de meios como estão as coisas neste quartel?

Nós temos meios suficientes para a cidade. Esse é um facto. Aliás, em duas áreas com meios de topo: ao nível do desencarceramento e do combate a incêndios urbanos. Muito em breve temos um investimento municipal na ordem dos 850 mil euros, comparticipados pelo POSEUR, que nos permitirá ficar muito bem equipados ao nível do combate a incêndio florestal. No quadro operacional teremos quatro viaturas complementares às que já temos (temos 3 ligeiras de patrulhamento, uma pesada e outra que vai ser substituída), e iremos ficar, ao nível de viaturas muito bem servidos ao nível de combate de incêndios florestais. Por outro lado, todos os bombeiros e recrutas irão ficar (e parte do material está já ali), com equipamento de protecção individual para incêndios florestais, resultante de um investimento de 168 mil euros.

Quantos bombeiros tem a corporação?

Temos 113 bombeiros no quadro e 30 em formação

.

Contudo, falta sangue novo para rejuvenescer a corporação?

Neste momento, temos recrutas que estão a meio da formação, 15 estão em formação física e outros 15 estão lá em cima na Protecção Civil a fazer o curso de tripulante de auto-maca de socorro. Estes bombeiros irão constituir uma secção que não existia, exclusivamente para emergência pré-hospitalar. Nós temos uma particularidade: somos um corpo de Bombeiros Sapadores que também faz emergência pré-hospitalar. E como o nosso principal serviço é emergência pré-hospitalar, então decidimos investir nesse serviço e os bombeiros que vão ser incorporados estão a ser formados nessa área. É um serviço bastante duro do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico e que causa bastantes lesões.

E faz sentido uma corporação de bombeiros sapadores continuar a fazer emergência pré-hospitalar?

Não é uma questão de fazer sentido. Nós aqui, em termos da cidade do Funchal, a forma como está organizado o socorro, não há outra forma de o fazer.

Temos a Cruz Vermelha Portuguesa a fazer esse serviço...

A Cruz Vermelha é um serviço de voluntariado e eles durante o dia não fazem emergência pré-hospitalar. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão no limite, temos pessoal também a fazer investimento em bombeiros profissionais. O serviço de socorro terá de ser feito. Nós, na Região Autónoma da Madeira funcionamos como um porta-aviões.

Estamos com um aviso amarelo devido ao tempo quente nestes primeiros dias de Outono. Não fazia sentido prolongar o POCIF por mais uns dias ou um mês?

As previsões meteorológicas para o final de Setembro não são tão fiáveis aponto de se decidir, a curto prazo, pelo prolongamento.

Mas justifica-se ou não?

Só mais próximo da data. As condições em termos de vegetação e manta morta na área florestal existe isso, sabemos disso, conhecemos os locais mais críticos, agora em termos de previsão meteorológica acho que é demasiado cedo. É a minha opinião pessoal.

Estamos em aviso amarelo mas o risco é muito moderado na área do Funchal. Por exemplo, hoje (terça-feira) temos duas queimadas controladas que não oferecem qualquer tipo de problema.

Uma vez que acabamos de entrar no Outono, que balanço é possível fazer à época de incêndios? Até não correu mal...

Tem corrido de forma muito boa até. Os resultados têm sido excelentes. Não podemos é dissociar das condições atmosféricas muito favoráveis este ano. É um facto.

O tempo ajudou. Essa é a principal razão?

Não. Há outros factores. É claro que com a introdução do meio aéreo a percepção não é a mesma. Depois há uma série de incêndios de média dimensão que muitas vezes podem evitar um incêndio de dimensões catastróficas. O que está a acontecer é que os bombeiros estão a ficar muito eficientes no combate, na primeira intervenção. Inclusive com a ajuda do helicóptero. E também o que é que acontece? O mato continua a crescer. Se forem ao caminho dos Pretos e da Corujeira vão ver que essas áreas estão a ser tratadas. Mas tem que haver um controle de combustíveis, na prevenção, e ao nível de combate. Nós ao nível de combate já estamos no topo, já fazemos o que nos compete e muito dificilmente conseguimos fazer mais. Agora, que nós evitamos que arda no ano seguinte vai crescer ainda mais...

A nível da prevenção, na limpeza dos matos, acha que aprendemos com os erros do passado?

Não ponho a questão dessa forma. Nós temos um coberto vegetal, não temos propriamente floresta na costa sul, temos muitas espécies infestantes, muitos terrenos abandonados, e temos um problema gravíssimo que é a orografia, há terrenos que é literalmente impossível serem limpos. O Funchal actualmente tem mais árvores do que tinha no início do século anterior, deixamos de ter engenhos de açúcar e passamos a depender menos da floresta, e daí o coberto vegetal, aquele matagal denso que nós conhecemos.

As pessoas não têm condições financeiras para manter muitas vezes os terrenos. E o estado muito menos. Na administração local ou regional, os recursos são muito escassos para este tipo de floresta, de maneira que nós temos de assumir que vamos continuar a viver com esta situação de risco. Da mesma forma forma que nós temos as aluviões e os movimentos de massas, as derrocadas, as pessoas têm de ter consciência que o incêndio florestal é e vai continuar a ser um risco para elas. Não é possível a sociedade no global reduzir este risco a um ponto em que não há incêndios. Temos é de ter consciência que um dia o incêndio pode voltar a entrar-nos pela cidade. Logo não podem ter lenha debaixo das casas como nós vimos nos incêndios de 2016. Têm de ter a separação correcta entre a cobertura e a zona habitável, entre o sótão e o resto da casa. Nos arredores das casas, não pode haver arrecadações. Tenho consciência que os recursos neste momento não são suficientes para promover a limpeza de toda a área florestal.

Grande parte dos incêndios tem origem em quê? Queimadas clandestinas?

São queimadas clandestinas, de vizinhança, de negligência. Os incêndios de origem criminosa no sentido do fogo posto, com intenção de causar dolo, são uma ínfima parte. Em dias como 2016, o incêndio começou às 3 da tarde de uma segunda-feira. No briefing tínhamos tomada medidas de proibição total de queimadas e incrementámos o reforço do patrulhamento. Nós saímos do briefing e já havia fogo. O indivíduo tinha a noção do que pretendia fazer.

Quais as prioridades deste seu mandato de cinco anos?

A prioridade é criar equipas de comando, desde 2004 que nunca se conseguiu criar. É impossível uma só pessoa controlar todas as tarefas inerentes ao comando. Nós já temos uma ferramenta. A CMF já aprovou o regulamento interno em Outubro do ano passado, que foi preparado como documento estrutural para a nova organização da corporação. Nós tínhamos quatro secções de serviço e vamos ter seis. Mantemos os quatro turnos de trabalho, o mesmo horário de trabalho devidamente regulamentado e temos a quinta secção que será a do grupo pré-hospitalar que será optimizada e irá trabalhar sob as ordens de um adjunto para essa área específica, com formação na área, e que poderá ser um enfermeiro ou um médico. As restantes secções terão um adjunto para a área operacional. A meu cargo fica toda a componente operacional e administrativa e parte dessa componente será delegada a um adjunto juntamente com a central de comunicações.

Depois, há a aposta na formação. Iremos ter mais possibilidade, que não temos actualmente, de os bombeiros estarem permanentemente em instrução. Eles têm formação, mas depois falta a componente de instrução. Nós temos apostado imenso em formação nos últimos anos. Neste momento no Centro de Formação da Protecção Civil temos lá 26 bombeiros a fazer formação: 11 no curso de matérias perigosas e 15 no curso de ambulância e socorro. Esta formação tem de ser complementada com instrução interna, só que a quantidade de serviço que nós temos não nos é possível fazer um plano com carácter de regularidade. Será possível agora, a partir de Março (do próximo ano).

Quando forem integrados os 30 novos recrutas?

Sim.

O reforço destes meios será sobretudo para a área do socorro e da emergência pré-hospitalar?

Irão fazer emergência pré-hospitalar e desencarceramento. Pelo menos até à entrada de uma nova recruta. Pretende-se sempre que haja novas escolas de bombeiros e há a intenção da Câmara de promove-las também por causa da nossa média de idades.

Que está em quanto?

46,7 anos.

Comparado com a média das outras corporações de bombeiros é uma média de idades alta?

É altíssima. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão lá próximos... Com a entrada dos jovens vai baixar um bocadinho. Mas eu não fiz ainda as contas. A maior parte dos recrutas tem menos de 25 anos.

Há algum desejo ou conselho que queira deixar à população?

Nós não nos queixamos muito da população que, felizmente, tem um carinho muito grande pelos bombeiros. Temos problemas aqui internos que são transversais à sociedade, nem sequer os vou averbar. Se calhar são agravados pelo nosso padrão e o nosso nível de stress...

Os bombeiros têm tido apoio psicológico?

Temos dois psicólogos que neste momento estão a fazer estudos no âmbito de uma candidatura à Ordem formada no corpo de bombeiros e temos também uma bombeira que também é psicóloga.

E esse apoio psicológico é suficiente?

Neste momento há um processo ao nível da região, na área da psicologia clínica para apoiar os bombeiros.

Esse stress arrasta-se desde os grandes incêndios ou há outras razões? São questões que são transversais a toda a sociedade. É difícil manter os laços familiares da forma que a maior parte da população os entende. Um bombeiro entra aqui às 8 e sai às 8. Podia estar em casa e às 8 da noite já está aqui outra vez. Ainda por cima têm de vir cá fazer noites...

Tem de haver apoio em rede...

Que ainda não temos. Os psicólogos também não estão por dentro da nossa realidade e ver que tipo de trabalho nós fazemos. Neste momento nós ainda estamos na primeira fase. Primeiro têm de ver como é que as coisas funcionam aqui dentro de só depois é que podem fazer algum tipo de trabalho. Se é eficiente ou não, não sei. Não sei se um psicólogo vai fazer a diferença. Felizmente já os temos e estão a fazer o seu trabalho. Ainda há dias fizeram um levantamento no âmbito académico e fiquei admiradíssimo com alguns dos resultados do trabalho. Nos dois termos, pela positiva e noutros aspectos não fazia a mínima ideia que as coisas estivessem desta forma. Às vezes é bom um clínico estar cá sem falsos pressupostos. O que sai é efectivamente a realidade.

Falta levantar a moral do pessoal?

A moral está sempre alta. O que se passou em São Pedro (no incêndio em Agosto de 2016) foi épico. Numa altura eu disse para o presidente da CMF: nós vamos perder estes dois quarteirões. E a malta... até um carro do aeroporto esteve ali. O pessoal vinha da serra, colocava equipamentos respiratórios, iam para o topo da escada e ficavam lá a trabalhar 20 minutos, chegavam cá abaixo, iam para o hall à entrada do museu onde criámos a zona de apoio, onde havia bombeiros no chão, por tudo quanto era sítio. E eu depois chegava lá e pedia - quero mais dois homens para a escada - e apareciam sempre dois. Ultrapassamos tudo o que são normas de segurança mas foi a única forma de salvar aquele quarteirão. As pessoas às vezes não têm a noção... Eu quando cheguei à igreja de São Pedro e uma loja começa a arder sozinha, a primeira coisa que disse foi - chamem a polícia porque alguém foi ali ao topo da loja. Mas começou com projecções. As condições eram de tal maneira graves que a mínima fagulha que entrava pela cobertura dos prédios incendiava.

Essa foi a situação mais complexa que teve de enfrentar como bombeiro?

Não foi a mais complexa, porque nós trabalhamos com as ruas completamente desobstruídas, a PSP conseguiu desimpedir as ruas e conseguimos fazer coisas... descer a rua da Mouraria com uma auto-escada de 25 metros é algo de excepcional. Mas tinha o controle completo sobre o perímetro, não tinha era o domínio sobre a situação em si, porque havia meios dispostos de uma determinada forma... Aliás, havia ali garrafas de gás G110 em becos, de maneira que tivemos ali bombeiros e acabámos por ter alguma sorte.

Para mim, a pior situação que já tive foi a evacuação nocturna do Hospital dos Marmeleiros em 2013. Foi no Monte Verde parei o carro e as pessoas atiravam-se para cima do carro a pedir ajuda. Arderam várias casas, entre as quais a do ex-presidente da Junta. A pior coisa que pode acontecer é perder o controlo interferência externas ao comando operacional.