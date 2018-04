Teresa Almada de Oliveira

(Mais Conhecida pela “Teresinha do Cavalheiro)

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Alexandre Gonçalves, esposa e filhos, Maria Gonçalves e filhos, Jorge Gonçalves, esposa, filhos e neta, Rita Gonçalves, filhos e neto, Elias Gonçalves, filha e neta, Ana Gonçalves e filha, Rosália Gonçalves e marido, João Gonçalves, esposa e filhos, Marlene Gonçalves e filho, Gilberto Gonçalves e filho, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Rua Comandante Camacho de Freitas, Freguesia de Campanário e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:45 horas, para junto do Centro de Saúde de Campanário, onde será organizado cortejo fúnebre pelas 16:15 horas para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:30 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério local. Mais se informa que no próximo Sábado dia 07 de Abril, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharam o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, pelas 19:00 horas.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial: funcionários e colaboradores; Médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 5º Piso, pelo seu incansável profissionalismo, carinho e dedicação para com a nossa ente querida. A todos o nosso Muito Obrigado.

Campanário, 2 de Abril de 2018