PARTICIPAÇÕES

Ida Marques Caldeira Gomes

(AIDINHA)

FALECEU

R.I.P.

Seu marido António José Gomes, seus filhos: Maria Lígia Caldeira Rocha, José Luís Caldeira Rocha e Dinarte Bruno Caldeira Gomes, suas noras Maria Luísa Mendonça Freitas Rocha e Ermelinda Abreu, sua neta Mariana Freitas Rocha, seus sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Salão-Beco do Carvalhal-Entrada 7-Porta 2, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida Capela.

A Gerência e Colaboradores da Empresa Martins & Martins, Lda., participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa cliente e amiga Srª. D. Ida Marques Caldeira Gomes, apresentando à família as mais sentidas condolências.

Funchal, 23 de Setembro de 2018